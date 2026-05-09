Alias 'Chalá', identificado como Jhon Edison Chala Torrejano, quedó en el centro de la ofensiva de las autoridades tras ser señalado en el caso del periodista Mateo Pérez Rueda. Su nombre aparece vinculado a estructuras disidentes con presencia en el norte de Antioquia y a una disputa armada que ya había sido advertida por organismos humanitarios.

El perfil que entregan las autoridades

Alias 'Chalá', también mencionado en algunos reportes como 'Víctor Chala', fue identificado por el Ministerio de Defensa como un integrante de las disidencias de las Farc por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la instrucción a la Fuerza Pública es capturarlo y desmantelar las estructuras que delinquen en la zona.

Su nombre completo ha sido reportado como Jhon Edison Chala Torrejano. Según la versión atribuida al presidente Gustavo Petro, alias 'Chalá' haría parte del frente Darío Gutiérrez, una estructura que se habría dividido del frente 36, hoy fragmentado en varios grupos. El mandatario también señaló que esa organización se dedica al control de la minería ilegal de oro.

El vínculo con 'Calarcá' y 'Primo Gay'

El nombre de alias 'Chalá' aparece conectado con las disidencias bajo influencia de alias 'Calarcá'. Reportes de autoridades regionales lo ubican como un cabecilla enviado desde el sur del país hacia Antioquia para fortalecer la operación armada en esa zona y, según la versión recogida por medios nacionales, suceder o relevar a alias 'Primo Gay' dentro de la estructura que opera en el departamento.

Alias 'Primo Gay', identificado por Semana como Neider Yesid Uñates López, también figura entre los cabecillas buscados por las autoridades. El Ministerio de Defensa había ratificado recompensas por información contra 'Primo Gay' y 'Chalá', señalándolos como integrantes de las disidencias comandadas por alias 'Calarcá'.

La Gobernación de Antioquia ya había incluido a 'Primo Gay' entre los nombres priorizados por las autoridades en el norte del departamento. En febrero de 2026, la administración departamental reiteró recompensas por varios cabecillas de estructuras criminales, entre ellos 'Primo Gay', asociado a las disidencias de las Farc.

Una zona bajo disputa armada

El contexto en el que aparece alias 'Chalá' no se limita a un hecho judicial específico. La Defensoría del Pueblo había advertido que Briceño atraviesa una crisis humanitaria derivada de la confrontación entre el frente 36 de las disidencias de la línea de 'Calarcá' y el Clan del Golfo, con disputa en veredas como Travesías, El Roblal, El Hoyo, La Loma y Palmichal.

La entidad también recordó que para ese municipio fue emitida la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, en la que se advirtieron riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En los últimos meses, la Defensoría documentó homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos, confinamientos y acciones armadas con explosivos y drones.

Por ahora, alias 'Chalá' es uno de los objetivos priorizados por las autoridades. Lo que sigue es la búsqueda de información que permita su captura, mientras la Fuerza Pública mantiene operaciones contra las estructuras armadas que se disputan el control territorial en el norte de Antioquia.