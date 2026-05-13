Prográmese para este evento de comida mexicana en Bogotá y Medellín

Según explicó Daniel García, director de eventos y patrocinios de País Gourmet, el festival busca fortalecer el movimiento de la industria restaurantera y convertir las salidas a comer en un plan recurrente para los colombianos.

“Órale es un festival que dinamiza la industria gastronómica, impulsa el tráfico a los restaurantes y convierte salir a comer en un plan recurrente para los colombianos”, señaló el directivo.

Menús especiales con tacos, margaritas y cerveza mexicana

Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar una “taquiza” diseñada para compartir entre dos personas. El menú incluirá diferentes variedades de tacos, postre y dos bebidas a elección entre margaritas, cerveza mexicana o sodas Hatsu.

Uno de los principales atractivos será el descuento del 40% frente al precio comercial habitual de los restaurantes participantes.

Dependiendo del establecimiento y la propuesta culinaria, los menús tendrán precios entre $65.000 y $85.000, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes desean explorar nuevos sabores de la cocina mexicana en Colombia.

Bogotá se suma por primera vez al festival gastronómico mexicano

La edición 2026 representa un paso importante en la expansión del festival, ya que Bogotá participará por primera vez en el evento.

Con esta llegada, Órale Festival espera ampliar su alcance y conectar con nuevos públicos amantes de la gastronomía internacional y las experiencias culinarias urbanas.

Por su parte, Medellín continuará siendo uno de los escenarios principales del festival, fortaleciendo su posición como ciudad referente para este tipo de eventos gastronómicos.

País Gourmet impulsa la economía gastronómica en Colombia

De acuerdo con cifras entregadas por País Gourmet, solo durante 2025 los restaurantes vinculados a sus festivales vendieron cerca de 300.000 menús y alcanzaron una facturación conjunta cercana a los $56.000 millones.

La organización destacó que este modelo de eventos no solo impulsa el crecimiento de los negocios aliados, sino que también fortalece el empleo y promueve espacios de encuentro social alrededor de la comida.