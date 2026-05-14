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Investigan la muerte de un patrullero en la estación de Los Mártires

Jue, 14/05/2026 - 11:13
La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el uniformado fue hallado sin vida en una unidad policial de la localidad de Los Mártires.
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X @PoliciaBogota

La Policía Nacional lamentó el fallecimiento del patrullero Julián David Benítez Zárate, uniformado adscrito al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron en horas de la noche de este miércoles 13 de mayo en una unidad policial ubicada en la localidad de Los Mártires, en Bogotá.

La institución señaló que el uniformado fue encontrado sin vida al interior de un baño y que, preliminarmente, se habría tratado de una autolesión. Las circunstancias del caso son materia de investigación.

Fiscalía asumió la investigación

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, de manera inmediata, fueron activados los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación.

Las autoridades adelantan las labores de policía judicial correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Además, la institución indicó que se inició una indagación previa por parte de la Inspección General y la Justicia Penal Militar.

La Policía dispuso acompañamiento integral para la familia del patrullero y expresó solidaridad a sus seres queridos, amigos y compañeros.

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