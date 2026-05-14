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Luis Díaz y James lideran prelista de Colombia para el Mundial

Jue, 14/05/2026 - 11:37
El técnico Néstor Lorenzo entregó una lista de 55 jugadores, de la que saldrán los 26 convocados para representar a Colombia en la Copa del Mundo.
El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, habla durante una rueda de prensa donde dio a conocer la prelista de 55 jugadores de la que en unas semanas saldrán los 26 futbolistas que finalmente participarán en el Mundial 2026 este jueves, en Bogotá (Colombia).
Créditos:
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El guajiro Luis Díaz, del Bayern Munich, y el volante James Rodríguez, del Minnesota United, lideran la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial de 2026.

El técnico Néstor Lorenzo entregó este jueves el listado preliminar, del que en las próximas semanas saldrán los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo.

En la convocatoria aparecen varios habituales del proceso, como el arquero Camilo Vargas, los defensores Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, los mediocampistas Jhon Arias y Jefferson Lerma, además del delantero Luis Suárez.

Las novedades de la convocatoria

Entre las principales novedades están Juan Manuel Rengifo, figura de Atlético Nacional; Néiser Villarreal, delantero del Cruzeiro y goleador del Mundial Sub-20 del año pasado, y Johan Rojas, de destacadas actuaciones con Vasco Da Gama.

La Selección Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca, en Ciudad de México. Luego enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de junio en Miami, uno de los partidos más atractivos de la primera ronda.

Prelista completa de Colombia para el Mundial 2026

Porteros

  • Kevin Mier — Cruz Azul
  • Álvaro Montero — Vélez Sarsfield
  • Andrés Mosquera Marmolejo — Independiente Santa Fe
  • David Ospina — Atlético Nacional
  • Aldair Quintana — Independiente del Valle
  • Camilo Vargas — Atlas

Defensores

  • Álvaro Angulo — Pumas
  • Santiago Arias — Independiente
  • Cristian Borja — América
  • Juan Cabal — Juventus
  • Carlos Cuesta — Vasco Da Gama
  • Willer Ditta — Cruz Azul
  • Junior Hernández — Deportes Tolima
  • Jhon Lucumí — Bologna
  • Deiver Machado — Nantes
  • Yerry Mina — Cagliari
  • Johan Mojica — Mallorca
  • Yerson Mosquera — Wolverhampton
  • Daniel Muñoz — Crystal Palace
  • Edier Ocampo — Vancouver Whitecaps
  • Andrés Felipe Román — Atlético Nacional
  • Jhohan Romaña — San Lorenzo
  • Davinson Sánchez — Galatasaray

Centrocampistas

  • Jhon Arias — Palmeiras
  • Yaser Asprilla — Galatasaray
  • Wilmar Barrios — Zenit
  • Jaminton Campaz — Rosario Central
  • Jorge Carrascal — Flamengo
  • Kevin Castaño — River Plate
  • Nelson Deossa — Real Betis
  • Sebastián Gómez — Curitiba
  • Jefferson Lerma — Crystal Palace
  • Juan Camilo Portilla — Athletico Paranaense
  • Gustavo Puerta — Racing
  • Juan Fernando Quintero — River Plate
  • Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
  • Johan Rojas — Vasco Da Gama
  • Jhon Solís — Birmingham
  • Jordan Barrera — Botafogo
  • James Rodríguez — Minnesota United
  • Richard Ríos — Benfica

Delanteros

  • Rafael Santos Borré — Internacional
  • Johan Carbonero — Internacional
  • Jhon Córdoba — Krasnodar
  • Juan Cuadrado — Pisa
  • Jhon Durán — Zenit
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco Da Gama
  • Juan Camilo Hernández — Real Betis
  • Edwuin Cetré — Estudiantes
  • Stiven Mendoza — Athletico Paranaense
  • Luis Suárez — Sporting
  • Sebastián Villa — Independiente Rivadavia
  • Néiser Villarreal — Cruzeiro
  • Kevin Viveros — Athletico Paranaense
  • Luis Díaz — Bayern Munich
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