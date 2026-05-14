El guajiro Luis Díaz, del Bayern Munich, y el volante James Rodríguez, del Minnesota United, lideran la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial de 2026.

El técnico Néstor Lorenzo entregó este jueves el listado preliminar, del que en las próximas semanas saldrán los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo.

En la convocatoria aparecen varios habituales del proceso, como el arquero Camilo Vargas, los defensores Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, los mediocampistas Jhon Arias y Jefferson Lerma, además del delantero Luis Suárez.

Las novedades de la convocatoria

Entre las principales novedades están Juan Manuel Rengifo, figura de Atlético Nacional; Néiser Villarreal, delantero del Cruzeiro y goleador del Mundial Sub-20 del año pasado, y Johan Rojas, de destacadas actuaciones con Vasco Da Gama.

La Selección Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca, en Ciudad de México. Luego enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de junio en Miami, uno de los partidos más atractivos de la primera ronda.

Prelista completa de Colombia para el Mundial 2026

Porteros

Kevin Mier — Cruz Azul

— Cruz Azul Álvaro Montero — Vélez Sarsfield

— Vélez Sarsfield Andrés Mosquera Marmolejo — Independiente Santa Fe

— Independiente Santa Fe David Ospina — Atlético Nacional

— Atlético Nacional Aldair Quintana — Independiente del Valle

— Independiente del Valle Camilo Vargas — Atlas

Defensores

Álvaro Angulo — Pumas

— Pumas Santiago Arias — Independiente

— Independiente Cristian Borja — América

— América Juan Cabal — Juventus

— Juventus Carlos Cuesta — Vasco Da Gama

— Vasco Da Gama Willer Ditta — Cruz Azul

— Cruz Azul Junior Hernández — Deportes Tolima

— Deportes Tolima Jhon Lucumí — Bologna

— Bologna Deiver Machado — Nantes

— Nantes Yerry Mina — Cagliari

— Cagliari Johan Mojica — Mallorca

— Mallorca Yerson Mosquera — Wolverhampton

— Wolverhampton Daniel Muñoz — Crystal Palace

— Crystal Palace Edier Ocampo — Vancouver Whitecaps

— Vancouver Whitecaps Andrés Felipe Román — Atlético Nacional

— Atlético Nacional Jhohan Romaña — San Lorenzo

— San Lorenzo Davinson Sánchez — Galatasaray

Centrocampistas

Jhon Arias — Palmeiras

— Palmeiras Yaser Asprilla — Galatasaray

— Galatasaray Wilmar Barrios — Zenit

— Zenit Jaminton Campaz — Rosario Central

— Rosario Central Jorge Carrascal — Flamengo

— Flamengo Kevin Castaño — River Plate

— River Plate Nelson Deossa — Real Betis

— Real Betis Sebastián Gómez — Curitiba

— Curitiba Jefferson Lerma — Crystal Palace

— Crystal Palace Juan Camilo Portilla — Athletico Paranaense

— Athletico Paranaense Gustavo Puerta — Racing

— Racing Juan Fernando Quintero — River Plate

— River Plate Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional

— Atlético Nacional Johan Rojas — Vasco Da Gama

— Vasco Da Gama Jhon Solís — Birmingham

— Birmingham Jordan Barrera — Botafogo

— Botafogo James Rodríguez — Minnesota United

— Minnesota United Richard Ríos — Benfica

Delanteros