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SIC ordena a Tesla aclarar entregas y garantías en Colombia

Jue, 14/05/2026 - 11:50
La Superintendencia de Industria y Comercio evidenció posibles afectaciones a consumidores por retrasos en entregas, garantías e información sobre infraestructura de carga.
Tesla en Colombia
Créditos:
X @Tesla_LatAm

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dictó una orden administrativa de carácter particular a Tesla Motors Colombia S.A.S., con el propósito de prevenir posibles afectaciones a los consumidores en la comercialización de vehículos eléctricos en el país.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, luego de una averiguación preliminar relacionada con las actividades comerciales de la compañía desde su llegada a Colombia en noviembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, la revisión se enfocó especialmente en la oferta y venta de vehículos Tesla a través de comercio electrónico, mediante la página web de la compañía.

Retrasos en entregas y quejas de consumidores

Durante la actuación, la SIC recopiló información documental, realizó visitas administrativas al sitio web de Tesla Colombia y analizó cerca de 23.700 pedidos de vehículos efectuados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

También revisó peticiones, quejas y reclamos presentados por consumidores.

Según la información recaudada, la autoridad evidenció situaciones que podrían afectar los derechos de los compradores, especialmente por retrasos en la entrega de vehículos inicialmente prometidos. De acuerdo con el análisis, más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 continuaban pendientes de entrega en abril.

La Superintendencia también identificó posibles inconsistencias en la información entregada a los consumidores sobre las condiciones de garantía, los tiempos de entrega y la disponibilidad de infraestructura de carga en Colombia.

Además, advirtió posibles limitaciones frente a la garantía de algunos componentes de los vehículos y al cumplimiento de obligaciones previstas para ventas realizadas mediante comercio electrónico.

Las órdenes que deberá cumplir Tesla

Entre las medidas adoptadas, la SIC ordenó a Tesla Colombia ajustar y aclarar la información suministrada a los consumidores sobre los tiempos de entrega, evitando comunicar fechas tentativas como si fueran definitivas.

También deberá informar de manera clara, suficiente y verificable las condiciones reales aplicables a la garantía de los vehículos comercializados en Colombia.

La entidad ordenó abstenerse de difundir información que pueda inducir a error sobre la existencia y disponibilidad de infraestructura de carga tipo “Supercharger” en el país.

Además, Tesla tendrá que garantizar que las condiciones ofrecidas sobre reservas, pagos y entregas sean transparentes y no generen confusión o falsas expectativas.

La compañía también deberá revisar y ajustar las condiciones contractuales relacionadas con la garantía legal de componentes de los vehículos, especialmente llantas o neumáticos.

Otras medidas incluyen implementar acciones para evitar nuevos retrasos injustificados, fortalecer los mecanismos de atención de peticiones, quejas y reclamos, y cumplir con las obligaciones especiales para ventas por comercio electrónico.

La SIC advirtió que el incumplimiento de estas órdenes, que se encuentran en proceso de comunicación a la sociedad, podría dar lugar a sanciones administrativas previstas en la Ley 1480 de 2011.

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