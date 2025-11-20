La compañía estadounidense Tesla, propiedad de Elon Musk, aterrizó oficialmente en Colombia este jueves con un lanzamiento exclusivo en el Centro Comercial Andino, uno de los dos puntos donde los colombianos podrán vivir la experiencia de la marca. El segundo espacio estará disponible en Medellín, en el Centro Comercial El Tesoro.
La presentación estuvo liderada por Karen Scarpetta, country manager para Colombia, quien resaltó el momento estratégico que atraviesa el país en materia de movilidad eléctrica.
“Han sido unos años maravillosos a nivel de desarrollo de todo lo que está pasando con vehículos eléctricos en nuestro país. Acabamos de cerrar un mes muy positivo en octubre, un pico fantástico a nivel de resultados. Colombia tiene unos niveles de adopción muy importantes frente al resto de la región”, afirmó.
Scarpetta explicó que Tesla llega en un escenario ideal para “construir un futuro lleno de sostenibilidad energética y de abundancia”, destacando además que Colombia se convierte hoy en el mercado número 50 que abre la organización en el mundo.
Un modelo híbrido de atención
Durante el evento, la compañía anunció que ya está disponible la página oficial de Tesla Colombia, desde donde los usuarios podrán personalizar, ordenar y reservar su vehículo.
“Nosotros manejamos un modelo híbrido: nuestros centros de experiencia son el punto de partida para que los consumidores vengan, conozcan los carros, se sienten, los disfruten. Pero adicionalmente todo está disponible en línea”, explicó Scarpetta.
Los asistentes al lanzamiento pudieron conocer los dos modelos que la marca trae en esta primera fase para el país:
• Model 3, un sedán eléctrico enfocado en eficiencia y autonomía.
• Model Y, la SUV compacta más vendida del mundo los últimos años.
Ambos vehículos pueden configurarse desde la web en colores como azul, blanco o rojo. “La idea es que sientas que tu Tesla es tuyo, con un nivel de personalización que te cambia completamente la vida”, añadió.
Precios y autonomía para el mercado colombiano
Tesla sorprendió al revelar precios por debajo de lo esperado para el país.
“Estamos haciendo un lanzamiento donde el valor es fabuloso. Desde $109.990.000 empieza nuestra oferta”, anunció Scarpetta, asegurando que se trata de “un precio muy asequible para ser el primer carro con una oferta de autonomía entre 460 y 660 km, según la versión”.
La compañía también informó que el objetivo es masificar el acceso a la movilidad eléctrica con vehículos de alto desempeño, tecnología avanzada y eficiencia energética.
¿Quién es Karen Scarpetta, la cara de Tesla en el país?
Scarpetta es profesional en Negocios Internacionales y Marketing de Griffith University (Australia) y ha construido una carrera destacada en compañías globales como Groupon y EF Education First.
Antes de llegar a Tesla, lideró el crecimiento de WeWork en Latinoamérica, donde gestionó cerca del 75 % del negocio regional.
Además, integra el consejo directivo de la Corporación Dunna, dedicada a procesos de reparación emocional y construcción de paz en comunidades impactadas por la violencia, un rol que ha reforzado su compromiso con el impacto social.
Experiencia Tesla en Colombia
Los consumidores podrán visitar:
• Bogotá: Centro Comercial Andino
• Medellín: Centro Comercial El Tesoro
En ambos puntos habrá vehículos en exhibición, personal especializado y zonas de interacción para conocer tecnología, funciones y procesos de carga.
Tesla también confirmó que continuará ampliando su ecosistema en el país, incluyendo servicios de postventa, infraestructura de carga y nuevas fases de expansión.