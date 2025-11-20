La compañía estadounidense Tesla, propiedad de Elon Musk, aterrizó oficialmente en Colombia este jueves con un lanzamiento exclusivo en el Centro Comercial Andino, uno de los dos puntos donde los colombianos podrán vivir la experiencia de la marca. El segundo espacio estará disponible en Medellín, en el Centro Comercial El Tesoro.

La presentación estuvo liderada por Karen Scarpetta, country manager para Colombia, quien resaltó el momento estratégico que atraviesa el país en materia de movilidad eléctrica.

“Han sido unos años maravillosos a nivel de desarrollo de todo lo que está pasando con vehículos eléctricos en nuestro país. Acabamos de cerrar un mes muy positivo en octubre, un pico fantástico a nivel de resultados. Colombia tiene unos niveles de adopción muy importantes frente al resto de la región”, afirmó.

Scarpetta explicó que Tesla llega en un escenario ideal para “construir un futuro lleno de sostenibilidad energética y de abundancia”, destacando además que Colombia se convierte hoy en el mercado número 50 que abre la organización en el mundo.

Un modelo híbrido de atención

Durante el evento, la compañía anunció que ya está disponible la página oficial de Tesla Colombia, desde donde los usuarios podrán personalizar, ordenar y reservar su vehículo.

“Nosotros manejamos un modelo híbrido: nuestros centros de experiencia son el punto de partida para que los consumidores vengan, conozcan los carros, se sienten, los disfruten. Pero adicionalmente todo está disponible en línea”, explicó Scarpetta.