Protestas en Irán: ONG denuncian cientos de muertos

Irán atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años en medio de una ola de protestas contra el Gobierno, marcada por un apagón informativo casi total y un número de víctimas que, según organizaciones de derechos humanos, podría ser mucho mayor al reconocido oficialmente. Este domingo 11 de enero de 2026, varias ONG internacionales alertaron que la represión estatal habría dejado cientos de personas muertas, en su mayoría jóvenes.

A pesar del bloqueo de internet y de la telefonía internacional, las manifestaciones continuaron durante la noche en distintas regiones del país. Organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que las autoridades estarían recurriendo a una violencia extrema para sofocar las protestas, situación que califican como una masacre.

Relatos desde las morgues revelan una cifra alarmante

Uno de los informes más impactantes fue divulgado por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, Noruega. Según testimonios recogidos por la organización, los cuerpos acumulados en las morgues se contarían por cientos, una cifra que contrasta con los datos oficiales.

Familiares de las víctimas relataron que la mayoría de los fallecidos son jóvenes de entre 18 y 22 años, muchos de ellos con heridas de bala disparadas a corta distancia. Entre los casos documentados se encuentra el de Rubina Aminian, una estudiante kurdoiraní de 23 años, asesinada durante las protestas del jueves 8 de enero en Teherán.

Sus padres viajaron hasta la capital para identificar su cuerpo y, según el testimonio recogido por IHRNGO, tuvieron acceso a una morgue donde constataron la magnitud de las muertes registradas tras la jornada de manifestaciones.

Datos oficiales reconocen más de cien fallecidos y miles de detenidos

Desde Estados Unidos, la Human Rights Activists News Agency (HRANA) informó que, hasta el momento, se han confirmado 116 personas muertas en el marco de las protestas, además de 2.600 detenidos. La organización reconoció que el corte de internet ha dificultado el flujo de información y la verificación independiente de los datos.

HRANA señaló que el punto más crítico de las protestas se alcanzó el jueves 8 de enero, cuando se registraron al menos 96 manifestaciones simultáneas en 27 de las 31 provincias de Irán. Tras esa jornada, el régimen de los ayatolás intensificó el bloqueo de las comunicaciones, una medida que se mantiene hasta hoy.

La versión oficial del Gobierno iraní difiere radicalmente de la de las ONG. La agencia Tasnim, cercana al régimen islámico y una de las pocas que continúa publicando información durante el apagón, reportó este domingo la muerte de ocho miembros de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves pasados.

Según Tasnim, los agentes habrían fallecido en ataques con armas de fuego y otros objetos, atribuidos a grupos violentos infiltrados en las protestas. El medio también informó que las autoridades detuvieron a cerca de 200 presuntos líderes de “grupos terroristas”, además de confiscar armas, municiones, granadas y cócteles Molotov en supuestos escondites de los manifestantes.

En el Parlamento iraní, los diputados respaldaron la narrativa oficial y condenaron lo que calificaron como “actos terroristas”, coreando consignas tras un discurso del presidente de la Asamblea Consultiva Islámica.

Escalada internacional: advertencias contra Estados Unidos

La crisis interna ha generado repercusiones en el escenario internacional. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, lanzó este domingo una advertencia directa a Estados Unidos, asegurando que Irán responderá con ataques militares si Washington decide intervenir.

“En caso de un ataque militar por parte de Estados Unidos, el territorio ocupado y los centros militares y navales estadounidenses serán objetivos legítimos”, afirmó Ghalibaf, en declaraciones transmitidas por la televisión pública. La referencia al “territorio ocupado” alude a Israel, país que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado.

Estas declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara su apoyo a los manifestantes iraníes. De acuerdo con el New York Times, Trump habría sido informado sobre nuevas opciones de ataques militares contra Irán y estaría evaluando seriamente llevarlas a cabo como respuesta a la represión de las protestas.