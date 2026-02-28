El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

En un mensaje público, Trump aseguró que Jamenei “ha muerto” y calificó la operación como una acción decisiva. El mandatario afirmó que varios integrantes clave del régimen también fueron eliminados durante los bombardeos.

“La mayoría de las personas que toman todas las decisiones se han ido”, declaró el presidente estadounidense, quien sostuvo que la operación representa una oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país.

Jamenei, de 86 años, ejercía como líder supremo de Irán desde 1989 y era la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica, con control directo sobre las fuerzas armadas, el aparato judicial y los principales órganos del Estado.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmara que el líder iraní “dejó de existir” tras el ataque contra su residencia. Medios israelíes informaron que ambos gobiernos habrían recibido pruebas visuales que confirmarían la muerte del ayatolá.

El Ejército israelí también anunció la muerte de siete altos cargos del régimen, entre ellos el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

La ofensiva a gran escala contra Irán marca uno de los momentos más críticos en la actual escalada en Medio Oriente. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región del Golfo, ampliando el alcance del conflicto.

La confirmación de la muerte de Jamenei abre un escenario de alta incertidumbre política y militar en Irán y podría redefinir el equilibrio de poder en la región.