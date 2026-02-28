Estados Unidos e Israel lanzaron este 28 de febrero un ataque conjunto contra Irán. El presidente Donald Trump dijo que buscaba "aniquilar" al régimen de los ayatolás y que Irán "nunca va a tener un arma nuclear". El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que la operación apuntaba a "eliminar la amenaza existencial".

Irán respondió con misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait.

De dónde viene: la guerra de los Doce Días

El punto de quiebre fue el 13 de junio de 2025. Israel bombardeó instalaciones nucleares y militares en Irán y mató a altos mandos y a seis científicos nucleares. Teherán respondió con cientos de misiles balísticos, interceptados con ayuda de Washington.

El 22 de junio, Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes. Irán contestó con misiles contra la base aérea estadounidense Al Udeid en Catar, que fueron interceptados por defensas cataríes. El 24 de junio, Trump anunció un alto el fuego.

Ese cierre dejó un hecho clave: la guerra paró, pero el problema central siguió abierto.

El nudo: uranio e inspecciones

Tras el alto el fuego, el foco se movió al control internacional del programa nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó daños en Natanz y habló de contaminación dentro de las instalaciones atacadas.

Luego vino la disputa por la cooperación. El Parlamento iraní aprobó suspender la cooperación con la OIEA. Hubo un intento de reencauzar inspecciones con un acuerdo en septiembre de 2025, pero Irán lo suspendió después del retorno de sanciones y, en noviembre, dio por finalizado ese acuerdo.

La consecuencia práctica es simple: menos cooperación significa menos verificación, y el expediente nuclear se vuelve un campo de choque político y militar.

Sanciones, Europa y el ultimátum

En paralelo se apretó la presión externa. Los tres países europeos Alemania, Francia y Reino Unido (E3) pusieron plazos para sanciones y la Unión Europea (UE) restableció medidas. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no extendió una suspensión de sanciones.

En febrero de 2026 se abrieron conversaciones indirectas con mediación de Omán. Irán sostuvo que no renunciaba al enriquecimiento de uranio y que no iba a negociar su programa de misiles. En una segunda ronda, se informó disposición a diluir uranio altamente enriquecido a cambio de alivio económico. El 19 de febrero, Trump lanzó un ultimátum de 10 días para un acuerdo nuclear. El 28 de febrero se ejecutó el ataque.

La calle en Irán como telón de fondo

Entre finales de diciembre y enero, Irán enfrentó protestas por la situación económica, con represión y restricciones de internet. Trump escaló el tono con amenazas y se habló de acciones militares desde enero.

Ese contexto endureció el choque. La discusión dejó de ser solo técnica y pasó a ser de poder: régimen, sanciones, control interno y presión externa al mismo tiempo.

¿Qué está en juego?

Lo inmediato es regional. Irán ya extendió la respuesta a objetivos vinculados a Estados Unidos en el Golfo y a Israel. El conflicto deja de ser una discusión sobre un acuerdo y se convierte en intercambio de golpes con varios frentes.