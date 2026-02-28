Inicio
Alerta por aumento del nivel del mar en el Pacífico

Sáb, 28/02/2026 - 08:47
Se prevén posibles inundaciones en zonas bajas de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
Pacífico colombiano - alerta-mar
Créditos:
Dirección General Marítima

La Dirección General Marítima (DIMAR) emitió una alerta preventiva por el aumento del nivel del mar en el Pacífico colombiano entre el domingo 1 y el martes 10 de marzo de 2026, debido a la fase de luna llena que genera el fenómeno conocido como marea de sizigia o puja.

Según la Autoridad Marítima, este fenómeno provoca un mayor ascenso y descenso del mar, lo que podría generar posibles inundaciones en zonas bajas de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Los sectores con mayor riesgo son Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco, especialmente durante los días de mayor incidencia: miércoles 4 y jueves 5 de marzo.

Las alturas previstas son:

  • Tumaco: hasta 3.74 metros (4 de marzo – 4:57 p.m.)

  • Buenaventura: hasta 4.58 metros (4 de marzo – 5:15 p.m.)

  • Bahía Solano: hasta 3.79 metros (5 de marzo – 5:10 p.m.)

DIMAR también advirtió sobre riesgos para embarcaciones menores, pescadores artesanales y actividades turísticas en playa, especialmente durante la marea descendente (vaciante).

La entidad recomendó a comunidades costeras, marinas, sociedades portuarias y turistas extremar medidas de seguridad y acatar las instrucciones oficiales para prevenir emergencias que pongan en riesgo la vida humana en el mar.

La Autoridad Marítima continuará monitoreando el fenómeno y publicará actualizaciones a través de sus canales oficiales.

Pacífico colombiano
