En entrevista con KienyKe, la secretaria de Turismo de Medellín, Ana María López, explicó la ambiciosa apuesta que lidera la ciudad bajo la administración del alcalde Federico Gutiérrez para consolidarse como destino integral de entretenimiento, cultura y grandes eventos en América Latina.

Desde la 45ª Vitrina Turística de ANATO, López aseguró que Medellín está enfocada en cinco líneas estratégicas: turismo de entretenimiento, naturaleza, salud, deporte y el segmento corporativo y MICE.

“Tenemos una oferta bastante completa donde Medellín cada vez se consolida más en entretenimiento, cultura, salud y deportes”, afirmó.

Ampliación del Atanasio y grandes espectáculos

Uno de los ejes centrales de la estrategia es la transformación del Estadio Atanasio Girardot, que pasará de 45.000 a 66.000 espectadores con una ampliación de más de 20.000 nuevas plazas. Sin embargo, la funcionaria enfatizó que no se trata solo de capacidad.

“Va a haber un tema de comodidad en las tribunas, comercio alrededor del estadio, tecnología y logística que facilita el backstage de los eventos”, explicó, destacando que el escenario será clave no solo para el deporte, sino para conciertos y espectáculos culturales de talla internacional.

La ciudad ya tiene un calendario cargado para este año. Además de eventos tradicionales como Colombiamoda, la Feria de las Flores, el Festival Altavoz y la temporada navideña, se suman nuevos anuncios como conciertos de Ryan Castro y Blessed, el Festival La Solar y la llegada en octubre del evento de música electrónica EDC, considerado uno de los más importantes del mundo en su género.

“La ventaja que tenemos es que el clima nos permite recibir turistas todo el año, sin una estacionalidad marcada. Los grandes eventos van de principio a fin”, señaló López.

Naturaleza y turismo de salud

Más allá del entretenimiento, la secretaria recordó que el 70% del territorio de Medellín es naturaleza, con corregimientos y rutas de aventura que van más allá del casco urbano. A esto se suma el crecimiento del turismo de salud, impulsado por la calidad médica y académica de la ciudad, que atrae visitantes internacionales que combinan tratamientos con experiencias turísticas.

Nueva política pública y ordenamiento

2026 será también un año clave en términos normativos. La Alcaldía prepara el lanzamiento de una nueva política pública de turismo, articulada con instrumentos de ordenamiento territorial, que buscará consolidar corredores turísticos y garantizar una convivencia armónica entre visitantes y residentes.

“Queremos que la comunidad conviva armónicamente con el turismo y que las zonas de los ciudadanos se protejan”, explicó la funcionaria.

Cifras que respaldan la apuesta

Las cifras reflejan el crecimiento. Solo por el punto migratorio del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en 2025 Medellín recibió 1.200.000 turistas internacionales, sin contar los que ingresan por otras ciudades y luego se desplazan a la capital antioqueña.

Los visitantes permanecen entre cuatro y cinco noches y tienen un gasto promedio diario de 196 dólares en alojamiento, transporte y gastronomía, sin contar el impacto adicional en comercio, cultura y servicios.

“No solamente es el impacto económico, sino el intercambio cultural que nos ha permitido crecer como ciudad”, destacó López, quien subrayó que Medellín combina clima privilegiado, naturaleza, gastronomía, vida de barrio y hospitalidad como parte de sus mayores atractivos.

La invitación, concluyó, es a conocer la oferta oficial en medellin.travel y vivir la experiencia en una ciudad que busca convertirse en referente regional del entretenimiento y el turismo integral.