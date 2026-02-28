El presidente Gustavo Petro afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, “se equivoca” con el ataque lanzado esta madrugada, con apoyo de Israel, contra Irán, y pidió a Naciones Unidas reunirse de inmediato para defender la paz mundial.

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario agregó que la ONU debe actuar con urgencia. “Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, señaló.

Trump anunció en la madrugada que Estados Unidos inició “grandes operaciones de combate” en Irán, con el objetivo de acabar con el régimen iraní y que el pueblo de ese país “se alce para tomar el poder”.

Como parte de esa ofensiva, Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes. Irán respondió lanzando misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región del Golfo Pérsico.

En otro mensaje, Petro reposteó una información sobre la muerte de al menos 53 niñas en una escuela del sur de Irán alcanzada por uno de los ataques. “Más niños muertos por misiles”, escribió el mandatario colombiano.

Colombia ocupa actualmente un escaño como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Hasta ahora, medios internacionales no han podido verificar de manera independiente el alcance total de los ataques en territorio iraní.

*Con información de EFE