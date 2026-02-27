Laura Gallego: “soy de derecha pura sangre y voy con Abelardo”

La candidata a la Cámara por Antioquia por Cambio Radical, Laura Gallego Solís, asegura que su llegada a la política no fue improvisada ni motivada por la exposición mediática que le dejó su paso por el reinado. Según explica, su activismo viene de años atrás.

“Hay una narrativa equivocada que dice que yo salté del reinado a la política, y eso no es cierto. Yo llevaba más de doce años creando contenido político en redes sociales, opinando, debatiendo y fijando posiciones. El reinado fue una pausa en ese camino, pero nunca dejé de pensar ni de participar en lo público”, afirmó.

Sobre el video que se viralizó y la convirtió en tendencia en Google como “Miss Bala”, sostiene que fue sacado de contexto y reducido a unos segundos polémicos.

“Lo que circuló fueron tres segundos descontextualizados. Nadie compartió el análisis completo que estaba haciendo sobre seguridad y sobre la narrativa violenta que ha usado la izquierda. Se enfocaron en una frase y la usaron para construir un escándalo. Yo asumo lo que digo, pero también reclamo que se escuche el contenido completo y no un recorte diseñado para indignar”, explicó.

La renuncia al reinado y el giro definitivo

Gallego cuenta que su salida del Concurso Nacional de Belleza fue una decisión consciente cuando le pidieron abstenerse de opinar políticamente.

“Me dijeron que durante el año de reinado no podía pronunciarme sobre temas políticos. Y yo entendí que, si aceptaba esa condición, iba a estar callada justo en el momento más determinante para el país. Estamos en una coyuntura donde se define si Colombia mantiene su modelo democrático o si avanza hacia algo distinto. Yo no podía quedarme en silencio por una corona”, señaló.

Y añadió: “prefiero perder un título que perder la coherencia. Mi proyecto de vida no es ser reina, es participar en la construcción del país desde el Congreso”.

“Soy antipetrista y no lo escondo”

La candidata no evade su postura ideológica. Se define como una mujer de derecha sin matices.

“Yo soy de derecha pura sangre y soy antipetrista. No lo digo con odio, lo digo con convicción política. Creo que el proyecto de Gustavo Petro ha sido dañino para la institucionalidad, para la economía y para la seguridad. Y considero que el país necesita una oposición firme, sin complejos y sin miedo a decirlo”, afirmó.

Explicó que eligió avalarse por Cambio Radical porque buscaba independencia frente a liderazgos tradicionales.

“Si me iba por el Centro Democrático, inevitablemente quedaba atada a una estructura y a unos compromisos políticos. Yo quería llegar sin deber favores, sin herencias y sin jefes políticos que me condicionen. Esa libertad para mí es fundamental”, sostuvo.

Sobre su cercanía con Abelardo de la Espriella y su paso por De la Espriella Lawyers, aseguró que no hay injerencia en su campaña, aunque respalda su eventual aspiración presidencial.

“En mi candidatura no tiene ninguna influencia. Yo trabajé allí, sí, pero mi campaña es autónoma. Ahora bien, políticamente me identifico con Abelardo porque creo que el país necesita una derecha frontal, que no pida disculpas por defender la autoridad y la legalidad”, explicó.

Meritocracia, seguridad y control político

Entre sus principales propuestas menciona la tecnocracia y la exigencia de requisitos para ejercer cargos públicos.

“Hoy en Colombia cualquiera puede aspirar al Congreso sin tener formación mínima en economía, derecho o administración pública. Eso es absurdo. Yo quiero impulsar reformas para que el acceso a los altos cargos exija preparación académica y experiencia. No más improvisación en el Estado”, afirmó.

En materia de seguridad plantea un viraje frente a la política actual.

“Pasamos de la llamada paz total a lo que yo llamo impunidad total. Necesitamos recuperar la autoridad, fortalecer a las Fuerzas Militares y garantizar que quien delinque tenga consecuencias reales. Sin seguridad no hay inversión ni desarrollo”, sostuvo.

Finalmente, reivindicó el papel del Legislativo: “el Congreso no puede ser un notario del presidente. Sea quien sea el mandatario, nuestra obligación es hacer control político serio, técnico y permanente. Yo quiero llegar a ejercer ese rol con rigor, no a levantar la mano automáticamente”.

Con un discurso frontal y sin matices, Laura Gallego busca capitalizar el voto de derecha en Antioquia y consolidarse como una voz joven dentro de ese sector político.

Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.