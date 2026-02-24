Angélica Lozano se desmarca de Petro y fija sus propuestas al Senado

En entrevista con Kienyke.com, la senadora Angélica Lozano aseguró que Colombia atraviesa “un cambio tectónico” que exige reformas profundas, pero marcó distancia frente a la propuesta de una constituyente. “Colombia está en un momento de transformación profunda. Esto no es algo pasajero (…) pero no estamos como en el 91. Reforma sí, constituyente no”, afirmó.

Lozano defendió su gestión legislativa y explicó por qué busca repetir curul: “Yo este periodo me la jugué y ayudé a sacar adelante la pensional, la laboral, la agraria, pero faltan otras. Quiero volver para hacer la reforma a la justicia y enfrentar la impunidad que acecha a cualquier ciudadano víctima de robo”.

Según detalló, los delitos menores a 17 millones y medio de pesos “quedan en la impunidad”, por lo que ha insistido en un proyecto para que esas conductas sí tengan consecuencias reales.

¿Cuáles son sus banderas para una nueva legislatura?

La congresista sostuvo que su hoja de ruta combina reformas estructurales y soluciones cotidianas. “Soy autora de 20 leyes de soluciones a problemas reales de la gente (…) mis banderas son criterio, carácter y rigor”, señaló.

Lea aquí: Así serán los cierres de campaña al Congreso de los principales partidos

Entre sus prioridades mencionó garantías para contratistas por prestación de servicios, a quienes calificó como víctimas de una “esclavitud moderna”, y un proyecto para agilizar el pago de cuotas alimentarias. “Es una rogadera para que paguen la cuota de los hijos. El trámite puede tardar hasta un año. ¿Por qué vuelvo al Senado? Para hacer realidad eso”, dijo.

También destacó como uno de sus mayores orgullos la ley que reconoció la prima para trabajadoras domésticas. “Es un trabajo dificilísimo, gracias al cual los demás salen a trabajar. Necesita la plata igual que cualquier contrato laboral”, afirmó. Además, planteó como meta un sistema nacional del cuidado.

¿Cómo evalúa el Gobierno de Gustavo Petro?

Sobre el balance del presidente Gustavo Petro, Lozano fue crítica pero matizada. “Muy complejo el gobierno: cosas buenas, malas y feas”, resumió. Rescató la agenda social, especialmente la reforma pensional: “Solo uno de cada cinco adultos tiene pensión. Había un pecado original en el sistema y se corrigieron cosas”.

Sin embargo, cuestionó la corrupción y el ambiente político. “Están desatados en corrupción (…) es legitimar lo que toda la vida se criticó. Y lo feo, la tensión innecesaria. El sectarismo intoxica”, afirmó.

Para el próximo gobierno, consideró que debe continuarse la política agraria, pero con enfoque productivo, y urgió una solución al sistema de salud: “No hay derecho a que la gente gaste lo del arriendo en medicamentos”. También alertó sobre el manejo fiscal y la política energética.

Consultas del 8 de marzo y defensa del centro

De cara a las consultas presidenciales, Lozano respaldó a Claudia López y defendió el papel del centro político. “Estar en el centro es recibir palo de los dos lados (…) la vida no es blanca o negra”, dijo.

Y frente a las críticas de tibieza, respondió: “lo fácil es el populismo. El centro implica los cómos, implica realismo”.

Reforma política y garantías electorales

Finalmente, propuso eliminar el actual Consejo Nacional Electoral y reemplazarlo por una autoridad independiente. “Hoy el Consejo Electoral es como una comisión del Congreso (…) necesitamos reglas claras para resultados inciertos”, explicó.

Le puede interesar: Iván Cepeda denunció persecución política a su campaña ante la CIDH

Sobre las elecciones, pidió respeto institucional: “todos tenemos que aprender a ganar y también a perder”.

Con experiencia y tono conciliador, Lozano cerró su mensaje así: “tengo cancha, experiencia, criterio y rigor. Apoyo gratis lo que esté bien y me atravieso cuando algo esté mal. En este momento de polarización, alguien tiene que tender puentes”.

Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.