El 8 de marzo, cada votante recibe en su mesa dos tarjetones para elecciones legislativas: uno de Senado y otro de Cámara. Ese mismo día existe un tarjetón adicional para consultas, pero no se entrega automáticamente: el elector lo solicita si decide participar.

Sin embargo, hay otros tarjetones adicionales que el electorado puede escoger. Esto es clave, pues depende del territorio puede haber más o menos opciones de candidatos.

¿Qué es un tarjetón electoral?

El tarjetón electoral es el documento en papel donde se marca el voto. Trae los logos de partidos o movimientos, las casillas para marcar y la opción de voto en blanco.

En Colombia, el tarjetón se arma con símbolos y números. No está pensado para “reconocer caras”, sino para escoger una opción dentro de la oferta electoral que le corresponde.

Los dos tarjetones fijos: Senado y Cámara

El tarjetón del Senado de la República es nacional: el mismo para todo el país independiente del territorio en el que se encuentre. Usted marca el partido o movimiento y, si la lista es abierta, también puede marcar el número del candidato.

El tarjetón de la Cámara de Representantes no es único. Cambia por circunscripción: depende del departamento, distrito o territorio donde usted está habilitado para votar. Por eso, en Cámara no existe “un tarjetón para todos”, sino un tarjetón ajustado al lugar.

Los tarjetones especiales

Además de los tarjetones “normales”, existen tarjetones de circunscripciones especiales. Que son, entre otros, el de circunscripción indígena y el de comunidades afrodescendientes, y el del exterior. También está la Circunscripción Especial Transitoria de Paz (CITREP) en zonas definidas.

La regla es directa: cuando existen alternativas por circunscripción, el elector no marca todas. Escoge el tarjetón que le corresponde y vota allí. El diseño del sistema está hecho para que cada voto quede registrado en una sola ruta, no en varias al tiempo.

El tarjetón de consulta: solo si usted lo pide

Las consultas internas o interpartidistas tienen su propio tarjetón. La diferencia con Senado y Cámara es operativa: el jurado lo entrega solo si el elector manifiesta que quiere votar en la consulta y lo solicita.

En consultas interpartidistas, el tarjetón puede agrupar varias coaliciones en un mismo formato. En la práctica, la decisión es una: entrar a la consulta o no entrar. Si entra, marca dentro de ese tarjetón.

¿Quién define el formato y cuántos se imprimen?

La Registraduría Nacional decide el formato y el tiraje de cada tarjetón. El Consejo Nacional Electoral (CNE) participa en la aprobación de elementos del proceso electoral, como parte del marco institucional.

Los tarjetones se imprimen por cada ciudadano del censo electoral, más copias adaptadas para personas con discapacidad visual.

¿Cómo no enredarse en la mesa?

Paso 1: confirme que le entregan los tarjetones de Senado y Cámara.

Paso 2: si quiere votar en consulta, dígalo y pida ese tarjetón.

Paso 3: si su caso aplica a una circunscripción especial, verifique cuál tarjetón debe usar antes de marcar.