Iván Cepeda denunció persecución política a su campaña ante la CIDH

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presuntos actos de persecución política en su contra en medio de la campaña electoral de 2026. La acción fue presentada junto al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Según el dirigente del Pacto Histórico, en las últimas semanas se ha desplegado una campaña sistemática de desinformación que busca vincularlo falsamente con la extinta guerrilla de las Farc y con actividades de narcotráfico. Cepeda aseguró que detrás de estas acciones estaría el entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Señalamientos de desinformación y presión internacional

De acuerdo con el candidato, la campaña en su contra incluye vallas publicitarias, difusión de mensajes en medios de comunicación y el uso de bodegas en redes sociales para amplificar contenidos que, afirma, contienen información falsa o manipulada.

Cepeda también advirtió sobre gestiones realizadas por sectores del uribismo ante oficinas federales de Estados Unidos con el fin de impulsar investigaciones en su contra. Recordó que en el pasado hechos similares dieron lugar a cuestionamientos judiciales, como ocurrió con el abogado Diego Cadena.

En su declaración, el senador explicó que se han utilizado fotografías descontextualizadas de su participación en procesos de paz y se ha intentado revivir un supuesto archivo extraído del computador de Raúl Reyes, exintegrante del secretariado de las Farc. Sobre ese material, señaló, ya se pronunció la Corte Suprema de Justicia de Colombia respecto a irregularidades en su obtención y cadena de custodia.

Exclusión de consulta y denuncias ante el CNE

El aspirante presidencial también cuestionó una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, según afirmó, lo excluyó de la participación en la consulta prevista para el 8 de marzo. Calificó esta determinación como una maniobra “sucia y tramposa” que afectaría sus derechos políticos.

“Han sido puestas a funcionar toda una serie de campañas, mecanismos y métodos abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al Pacto Histórico”, aseguró Cepeda al anunciar la denuncia internacional.

Solicitud de monitoreo y garantías electorales

Ante este panorama, Cepeda y las organizaciones acompañantes solicitaron a la CIDH un monitoreo especial del caso y que requiera al Estado colombiano adelantar investigaciones urgentes y con la debida diligencia.

Además, pidieron la adopción de medidas de protección que garanticen su vida, integridad personal y el pleno ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la campaña presidencial.

El recurso ante el sistema interamericano se produce en un contexto de alta polarización política y de crecientes tensiones entre sectores del oficialismo y la oposición. La denuncia de persecución política y desinformación se suma al debate sobre las garantías electorales en Colombia de cara a los comicios de 2026.

Mientras tanto, el caso podría escalar a instancias internacionales si la CIDH decide admitir la solicitud y requerir información formal al Estado colombiano.