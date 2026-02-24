Con la entrada en vigencia del nuevo modelo de pasaporte colombiano a partir de abril de 2026, surgió la duda entre los ciudadanos: ¿será obligatorio renovar el documento actual?

La respuesta del Gobierno es clara: no.

¿Es obligatorio cambiar el pasaporte?

Durante la presentación oficial, el Ejecutivo explicó que los pasaportes vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario renovarlos de manera inmediata.

La canciller Yolanda Villavicencio precisó que el nuevo documento cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), garantizando interoperabilidad global y altos niveles de seguridad en los controles migratorios.

Además, aclaró que el costo del nuevo pasaporte solo se ajustará con base en el índice de precios al consumidor (IPC), sin incrementos adicionales.

Los colombianos podrán continuar realizando el trámite en las oficinas de la Cancillería en Bogotá, en las gobernaciones habilitadas y en los consulados en el exterior.

Más seguridad y tecnología

El nuevo pasaporte incorporará lectura mecánica y electrónica encriptada, microchips de última generación, fotografía fantasma, tintas metálicas, microtextos y múltiples hologramas de seguridad.

Según el Gobierno, esta tecnología permitirá que autoridades migratorias en cualquier país puedan verificar en tiempo real la información del viajero, fortaleciendo la seguridad y la trazabilidad internacional.

El presidente Gustavo Petro destacó que la nueva tecnología permitirá controles migratorios más eficientes a nivel global.

“Cualquier persona en cualquier país de Migración podrá ver cómo cualquier colombiano entra a cualquier país, en tiempo real. Es una nueva tecnología que implica seguridad para los colombianos, las colombianas y para el mundo en general”, señaló.

En la primera fase, la personalización del documento se realizará en Colombia, mientras que la Casa da Moeda de Portugal fabricará las libretas bajo estándares internacionales. Posteriormente, todo el proceso se desarrollará completamente en el país con el fortalecimiento de la Imprenta Nacional de Colombia.

El nuevo diseño también incluirá elementos culturales como figuras del mundo precolombino, referencias naturales y literarias, así como símbolos nacionales.