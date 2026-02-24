Así serán los cierres de campaña al Congreso de los principales partidos

A menos de dos semanas de las legislativas del 8 de marzo, varios partidos concentran sus cierres de campaña legislativa en Bogotá con una fórmula repetida: listas al Congreso en tarima y figuras presidenciales en primera línea. La señal es clara: la disputa por el Congreso ya se está narrando como antesala de la carrera por la Casa de Nariño.

Cierres de Congreso, mensaje de Presidencia

Lo que aparece como agenda final legislativa también funciona como demostración de fuerza presidencial. En un mismo fin de semana, Pacto Histórico, Salvación Nacional y Centro Democrático programaron cierres en la capital con participación de sus referentes para 2026, justo cuando el calendario entra en su tramo más sensible.

El patrón no es menor: en vez de separar la campaña al Senado y la Cámara de la contienda por la Presidencia, las campañas están optando por superponerlas. Eso ayuda a movilizar bases, ordenar narrativas de bloque y producir una foto de cohesión interna en Bogotá, el escenario donde se pelea tanto el voto como el relato.

La agenda del fin de semana político en Bogotá

El Pacto Histórico anunció su cierre para el viernes 27 de febrero en la Plaza de Bolívar, en un evento llamado “Pacto Histórico Fest”. Según lo informado, asistirán Carolina Corcho (cabeza de lista al Senado), María Fernanda Carrascal (Cámara por Bogotá) e Iván Cepeda, además de un componente cultural con artistas invitados.

Para el sábado 28 de febrero, Salvación Nacional convocó su cierre en la plaza fundacional de Suba desde las 2:00 p. m., con participación de integrantes de su lista al Congreso como Enrique Gómez y Sara Castellanos, y con presencia confirmada de Abelardo De La Espriella.

El Centro Democrático programó su evento para el domingo 1 de marzo en el Centro de Convenciones G12 desde las 5:00 p. m., con candidatos al Senado y la Cámara por Bogotá. Se espera la participación de la presidenciable Paloma Valencia y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del partido.

Ese mismo domingo, Roy Barreras convocó una marcha en Bogotá bajo el lema “Caminemos unidos por Colombia”, con recorrido desde el monumento a los caídos de las Fuerzas Militares (calle 26) hasta el Centro de Memoria Histórica. Aunque no corresponde al cierre de una lista partidista en el mismo formato, entra en la misma lógica de “ocupar calle y relato” en la recta final.

La recta final y las reglas de propaganda

El calendario oficial fija las elecciones de Congreso para el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial para el 31 de mayo de 2026, una secuencia que vuelve la legislativa un termómetro inmediato de músculo, alianzas y disciplina territorial.

Además, los tiempos de propaganda empujan a concentrar la visibilidad. La MOE recuerda que la propaganda en espacio público para Congreso está habilitada hasta el 7 de marzo, y que durante la jornada electoral está prohibida toda clase de propaganda política y electoral.