Prográmese para una nueva edición de Ritvales

La experiencia está diseñada como un recorrido integral. El cuerpo se convierte en el primer canal de conexión a través de prácticas como:

Yoga

Pilates

Barré

Dance flow

Movimiento funcional

Cada sesión estará acompañada por live electronic ambient y downtempo, creando una atmósfera envolvente donde el movimiento no responde a una clase tradicional, sino a una narrativa sonora que guía la energía colectiva.

Monolink y Jan Blomqvist: live sets que transforman el escenario

El line-up de RITVALES RAÍZ reafirma su apuesta por unir la escena local con referentes internacionales. Entre los nombres más destacados se encuentran Monolink y Jan Blomqvist.

Ambos artistas se presentarán en formato live, un detalle que transforma por completo la experiencia. No se trata solo de mezclar pistas, sino de ofrecer un espectáculo donde la voz en vivo, los instrumentos y la producción electrónica se construyen en tiempo real frente al público.

Este formato aporta una dimensión más orgánica y emocional, en la que la narrativa musical evoluciona minuto a minuto.

De la pista de baile a la introspección

El recorrido de RITVALES RAÍZ no termina en el movimiento físico. La propuesta incluye espacios dedicados a la respiración consciente, meditaciones sensoriales, electro-meditaciones y sound healing electrónico.

Aquí, la música deja de ser únicamente celebración y se convierte en herramienta de introspección. La experiencia busca que cada asistente transite por distintos estados: energía, conexión, calma y presencia.

El anuncio durante CORE no solo amplía el universo de Ritvales; también marca una declaración sobre el futuro de la cultura electrónica en Colombia: eventos más integrales, alineados con nuevas formas de bienestar y comunidad.

El evento se realizará en el Parque Norte el próximo 16 de mayo de 2026, consolidando a Medellín como uno de los epicentros latinoamericanos de la música electrónica y sus nuevas corrientes experienciales.

Ficha del evento

📍 Lugar: Parque Norte – Medellín

📅 Fecha: 16 de mayo de 2026