Colombia refuerza controles por turismo sexual ilegal

Colombia endureció los controles migratorios ante el aumento de casos relacionados con turismo con fines de explotación sexual, una problemática que, según las autoridades, amenaza la imagen internacional del país y vulnera los derechos de mujeres, niños y adolescentes.

En las últimas horas, tres ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, por presuntas intenciones vinculadas a este delito. Con estos casos, ya son 11 los extranjeros a quienes se les ha negado el ingreso en esta terminal aérea en lo corrido de 2026 por situaciones similares.

“En lo corrido de 2026 ya son 11 extranjeros inadmitidos en su ingreso al país en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Antioquia, por relacionarse con turismo con fines de explotación sexual de mujeres, niños y adolescentes”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia. La funcionaria advirtió que esta problemática no puede empañar la buena imagen de Medellín y otras ciudades, en momentos en que Colombia es reconocida como uno de los principales destinos turísticos de Suramérica.

De acuerdo con la entidad, se ha identificado una nueva modalidad en la que turistas, principalmente provenientes de Estados Unidos, intentan ingresar al país por otras ciudades con destino final Medellín, con el objetivo de evadir controles. En 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros en todo el territorio nacional por posibles actividades relacionadas con este fenómeno: 45 catalogados como ofensores sexuales y 65 reseñados por delitos contra menores en la plataforma internacional Angel Watch.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 25 de febrero, cuando un ciudadano estadounidense procedente de Miami fue inadmitido tras manifestar abiertamente que viajaba a Colombia “solo a tener sexo con colombianas”. Durante la entrevista migratoria, el hombre mostró una actitud irrespetuosa con los oficiales y aseguró que ese era el único propósito de su visita.

Los funcionarios de la regional Antioquia-Chocó aplicaron la medida de inadmisión y ordenaron su retorno inmediato en un vuelo de la misma aerolínea en la que arribó al país. Según informó la autoridad migratoria, el viajero llevaba en su equipaje preservativos, potencializadores y juguetes sexuales.

Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia, explicó que las decisiones se adoptan tras entrevistas, revisión de equipaje y verificación de antecedentes mediante cooperación internacional. “No vamos a permitir que Medellín ni otras ciudades sean escenario de turismo con fines de explotación sexual”, afirmó.