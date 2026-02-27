Cerca de 20 víctimas en presunta estafa con trading y asesorías espirituales

Lo que comenzó como procesos de crecimiento personal y promesas de libertad financiera terminó, según varios testimonios, en una presunta estafa millonaria. Una investigación revelada por Pulzo, expone el caso de hombres que se presentaban como ‘coach’ de vida e inversionistas en trading, y que hoy enfrentan señalamientos por apropiación de altas sumas de dinero.

De acuerdo con las denuncias, Moisés Furman se acercaba a las personas a través de cursos, charlas y acompañamientos personalizados enfocados en espiritualidad y crecimiento personal. Una vez consolidada la relación, introducía a Junior Bejarano, quien decía ser experto en inversiones y ofrecía altos rendimientos económicos.

Le puede interesar: Bancolombia ya está disponible y promete devolver cobros a afectados

Juan Franco, uno de los afectados, aseguró que él y su esposa entregaron cerca de 500 millones de pesos, convencidos por la recomendación directa de Furman. “Confiamos porque ya era alguien cercano, casi como de la familia”, relató en el pódcast.

Durante los primeros meses recibieron supuestas utilidades. Sin embargo, los pagos se detuvieron y comenzaron las explicaciones. Según su versión, tras insistir en respuestas, Bejarano habría admitido que utilizó el dinero en un proyecto propio para la compra de lotes, sin autorización, lo que implicaría el incumplimiento del contrato firmado.

Un patrón que se habría repetido

Tras conocerse el caso, otras personas se pusieron en contacto con los denunciantes y el número de afectados ascendería a cerca de 20 víctimas, entre ellas adultos mayores que habrían invertido los ahorros de toda su vida.

Los testimonios coinciden en un mismo esquema: primero se generaba cercanía mediante discursos espirituales y motivacionales; luego se ofrecían inversiones con promesas de rentabilidad elevada. “Se muestran como personas de fe y confianza, pero todo sería parte del engaño”, afirmó otro afectado que pidió reserva de su identidad.

Las víctimas también sostienen que familiares del presunto inversionista habrían facilitado cuentas bancarias para recibir los recursos. Además, aseguran que algunos allegados habrían adquirido vehículos de alta gama y locales comerciales recientemente.

Contra Junior Bejarano ya existirían varias denuncias por estafa, aunque no todos los afectados han iniciado acciones judiciales, pues algunos mantienen la esperanza de recuperar su dinero.

También le puede interesar: Alias ‘Chipi’, a juicio por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

“Queremos evitar que más personas caigan. Llevamos años viendo cómo se repite la historia”, expresó Juan.

Alerta frente a inversiones sin respaldo

El caso reabre el debate sobre las ofertas de inversión que prometen altos rendimientos sin soporte verificable. Las víctimas pidieron mayor control de las autoridades y recomendaron verificar antecedentes y contratos antes de entregar recursos a particulares que aseguren ganancias extraordinarias.