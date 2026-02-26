Alias ‘Chipi’, a juicio por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El proceso judicial por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay entra en una fase determinante. La Fiscalía General de la Nación formalizó este 26 de febrero de 2026 la acusación contra Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, señalado de haber articulado el plan criminal que terminó con la vida del dirigente político.

El crimen ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Según la investigación, Arteaga Hernández habría desempeñado un papel central en la planeación y ejecución del ataque.

De acuerdo con el ente acusador, alias ‘Chipi’ habría organizado reuniones clave el 4 de junio de 2025 y en días posteriores en la localidad de Bosa y otros sectores de la capital. En esos encuentros, presuntamente se definieron los roles de cada participante antes, durante y después del atentado.

Las pruebas recopiladas indican que el acusado también habría participado en las labores de vigilancia a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar donde se perpetró el ataque armado.

Uno de los elementos más graves dentro del expediente señala que habría sido el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra Uribe Turbay. Además, habría permanecido en la zona siguiendo de cerca el desarrollo de los hechos.

El dirigente político, militante del Centro Democrático, permaneció varios días hospitalizado tras el ataque, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Cargos que enfrentará en juicio

Por estos hechos, Elder José Arteaga Hernández deberá responder en juicio oral por:

Homicidio agravado



Concierto para delinquir agravado



Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado



Uso de menores para la comisión de delitos



Ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios

Las autoridades también han mencionado que alias ‘Chipi’, junto a alias ‘El Caleño’ o ‘David’, estaría vinculado a otros hechos criminales en distintas ciudades del país, en los que presuntamente recurrían a jóvenes o menores de edad para ejecutar acciones violentas.

En total, nueve personas han sido vinculadas al proceso por el magnicidio. Hasta ahora, se han producido dos decisiones judiciales relevantes: la condena de alias ‘Gabriela’ mediante preacuerdo y la sanción impuesta al adolescente que accionó el arma de fuego, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SPA).

Con la acusación formal contra alias ‘Chipi’, la Fiscalía busca esclarecer completamente la estructura que habría estado detrás de uno de los crímenes políticos más graves registrados en el país en los últimos años.