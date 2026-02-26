La gastronomía sigue siendo un motivo para disfrutar Bogotá

KienyKe: ¿Cuál fue la idea inicial al crear un sitio como New York Bistro?

Mert Sondac: Desde el inicio, la visión fue clara: crear en Bogotá una experiencia que no existía. El jazz no solo representaba una oportunidad de mercado, sino una atmósfera única para vivir la noche de otra manera. Al conversar con músicos extraordinariamente talentosos de la ciudad, entendí que muchos de ellos no tenían un escenario que pudieran llamar propio. New York Bistro nace, entonces, de esa intención: aprovechar el enorme potencial artístico de Bogotá y convertirlo en una experiencia integral, donde la música, la gastronomía y el ambiente dialoguen en armonía.

KyK: ¿Por qué quisieron exaltar el jazz y el soul?

MS: Elegimos el jazz y el soul porque poseen una energía envolvente, un ritmo que transforma cualquier velada en un momento memorable. Queríamos transportar a nuestros visitantes a la Nueva York de sus años dorados, donde la elegancia era parte natural de la noche. Por eso el código de vestuario es elegante y la música ocupa un lugar central en nuestra esencia. Bogotá cuenta con artistas de altísimo nivel, y nuestro propósito también es darles un escenario donde puedan brillar y conectar con el público.

KyK: ¿Cómo fue el proceso de crear la carta y qué tanto rota?

MS: La carta fue concebida como un recorrido por el espíritu culinario de Nueva York: una ciudad ecléctica, diversa y vibrante, donde conviven sabores del mundo entero. Nos inspiramos en esa mezcla cultural, pero con un enfoque en técnicas e ingredientes de tradición americana, buscando que cada plato haga parte de la experiencia completa. Más que un menú, es una interpretación gastronómica que acompaña la sensación de estar, por unas horas, en otra ciudad.

KyK: ¿Cómo te imaginas que siga creciendo el proyecto?

MS: Hacia el futuro, imaginamos a New York Bistro consolidado como una de las experiencias culinarias de referencia en Bogotá. Queremos que sea un lugar al que se vuelva con frecuencia, no solo por la calidad de la cocina, sino por lo que se siente estar aquí: un espacio al que se llega con las personas que se quieren, para disfrutar música excepcional, una propuesta gastronómica cuidada y un ambiente que invita a quedarse.