El fenómeno escénico 'Las Cazadoras K-Pop' aterriza en Colombia como parte de su gira internacional, luego de agotar funciones en países como Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Honduras.

El espectáculo se presentará el 28 de febrero en la Arena USC de Cali y el 1 de marzo en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, con dos funciones programadas para las 3:00 p. m. y 5:00 p. m.

Fantasía, música y adrenalina en escena

Inspirado en la exitosa película “Las Guerreras K-Pop”, el musical propone una aventura cargada de canto en vivo, acrobacias, efectos especiales y una historia que combina fantasía con un poderoso mensaje de empoderamiento.

La trama sigue a tres heroínas que cantan, bailan y combaten fuerzas sobrenaturales para salvar su mundo. Remi (Andrea Aguirre), Cloe (Shania Lazo) y Mara (Kenny Pérez) lideran esta misión con coreografías electrizantes y potentes interpretaciones vocales, en una puesta en escena que mezcla universo visual futurista y narrativa épica.

El show también cuenta con la participación de los Saja Boys, cuya energía y estilo elevan la intensidad del espectáculo con una propuesta que combina talento, magnetismo y estética K-pop.

Más que un musical

Con un repertorio que incluye éxitos del K-pop en inglés y español, la producción rinde homenaje a uno de los movimientos culturales más influyentes del momento. Pero más allá de la música, el espectáculo transmite un mensaje sobre enfrentar los miedos, creer en el poder personal y luchar por los sueños.

La puesta en escena incluye efectos especiales de última tecnología, saltos y acrobacias coreografiadas, vestuarios futuristas y un diseño de luces que transforma el teatro en un universo paralelo.

Fechas y boletería

En Cali, la función será el 28 de febrero en la Arena USC, con boletería disponible a través de QRBoletos. En Bogotá, el 1 de marzo, el musical se tomará el Teatro Astor Plaza en dos funciones, con entradas disponibles en MasBoletería.

La producción promete una experiencia inmersiva para fans de todas las edades y para quienes disfrutan del teatro musical, la cultura K-pop y las historias cargadas de acción y fantasía.