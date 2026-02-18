Lo que debía ser una jornada más en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 terminó con una escena inesperada: un perro lobo irrumpió en plena competencia y cruzó la línea de meta junto a las esquiadoras, desatando sorpresa en el circuito y viralidad en redes sociales.

El incidente ocurrió durante la clasificación del sprint femenino libre por equipos de esquí de fondo. El animal logró burlar el dispositivo de seguridad y se internó en el trazado, avanzando varios metros como si formara parte de la prueba, mientras el público reaccionaba entre risas, aplausos y asombro.

Según informó la organización, el perro, una mezcla de lobo y can doméstico procedente de una zona boscosa cercana, no mostró comportamiento agresivo. Personal de seguridad intervino poco después para retirarlo del recorrido y garantizar que la competencia continuara sin contratiempos.

El animal fue identificado como “Nazgul” y pertenece a una exesquiadora local que reside a unos 500 metros del escenario deportivo. Su dueña aseguró que no es peligroso y que probablemente se sintió atraído por el movimiento y el ruido del evento.

Aunque el episodio no afectó los resultados ni puso en riesgo a las deportistas, sí generó desconcierto momentáneo en la pista. La inesperada irrupción terminó por opacar durante varios minutos la victoria de las suecas Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, quienes se llevaron el oro con un tiempo de 20:29.99.

No es la primera vez que un animal protagoniza una escena similar en deportes de invierno. En 2022, durante una prueba de la Copa del Mundo en Bormio, otro perro descendió parte del recorrido antes de ser interceptado.

Esta vez, sin embargo, “Nazgul” no solo cruzó el trazado: cruzó también la meta… y las redes sociales, donde se convirtió en el protagonista más inesperado de la jornada olímpica.

*Con información de EFE