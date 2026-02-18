¿Qué proyecto se trae entre manos Shakira en Colombia?

Shakira estaría de regreso en Barranquilla, su ciudad natal, y todo apunta a que no se trata de una visita de descanso. En redes sociales tomó fuerza el rumor de que la artista prepara la grabación de un nuevo video musical junto a Beéle, una posible colaboración que ya genera expectativa entre los fanáticos.

La información comenzó a circular días después de que la intérprete culminara su paso por El Salvador con la exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Aunque no hay confirmación oficial, varias pistas digitales alimentaron las especulaciones.

Pistas en el Malecón y lugares emblemáticos de Barranquilla

Integrantes del equipo de trabajo de Shakira compartieron imágenes desde puntos icónicos de la capital del Atlántico, como el Pabellón de Cristal del Gran Malecón y un reconocido restaurante local.

Además, la maquilladora de la artista publicó fotografías desde la estatua de Shakira ubicada en el Malecón, un símbolo cultural de la ciudad. Estos detalles fortalecieron la versión de que una producción audiovisual estaría en marcha.

Según comentarios difundidos por internautas, el equipo de producción estaría reclutando hacedores del Carnaval de Barranquilla y parejas de agrupaciones tradicionales como las Marimondas de Barrio Abajo, con el objetivo de integrar elementos folclóricos en el videoclip. De confirmarse, el proyecto resaltaría la identidad caribeña y la riqueza cultural de la ciudad.

Shakira y Beéle: una conexión musical que viene creciendo

La cercanía artística entre Shakira y Beéle comenzó a consolidarse en septiembre de 2025, cuando ambos compartieron un video bailando “Currucuchú”, tema tradicional popularizado por La Niña Emilia. La publicación se volvió viral y recibió miles de comentarios positivos.

Posteriormente, el barranquillero participó en una versión especial de Hips Don't Lie junto a Shakira y Ed Sheeran, en una edición conmemorativa por los 20 años del éxito global. Esa colaboración reforzó la química musical entre ambos artistas y dejó abierta la puerta a nuevos proyectos.

Aunque el equipo de la barranquillera mantiene total hermetismo sobre la supuesta grabación, la coincidencia de ambos artistas en la ciudad ha sido clave para avivar los rumores.

En redes sociales ya se habla de una canción que fusionaría el pop global característico de Shakira con el flow caribeño y urbano de Beéle, una combinación que podría posicionarse como uno de los próximos éxitos del verano en Latinoamérica.