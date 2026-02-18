Karina García se defiende de las críticas

En medio de los comentarios que ha generado su romance con el artista urbano Kris R, teniendo en cuenta que él es 11 años menor que ella, la modelo decidió pronunciarse públicamente y enviar un mensaje directo a sus detractores.

La creadora de contenido, quien suma millones de seguidores en redes sociales, aprovechó una transmisión en vivo para hablar sin filtros sobre la diferencia de edad con su pareja y la ola de opiniones que ha surgido alrededor de su relación.

Durante el Live, Karina fue enfática en asegurar que los señalamientos por su edad no la afectan.

“No importa la edad que yo tenga, siento que la edad es solamente un número. Mi alma está joven, mi cuerpo está joven y saludable, entonces a mí no me ofenden cuando me dicen que soy mayor”, expresó ante su audiencia.

Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones divididas: mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros insistieron en cuestionar la diferencia de años entre la pareja.

Más allá de las críticas, Karina García aseguró que atraviesa una etapa de plenitud tanto física como emocional. Según afirmó, su relación con Kris R la tiene en uno de los mejores momentos de su vida.

“Me siento tan feliz. Estoy en el mejor momento de mi vida física y emocionalmente. Me siento súper madura en muchos aspectos. Para otros sí parezco una niña y creo que no voy a cambiar, pero me siento bien y eso es lo más importante”, agregó.