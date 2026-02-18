Karina García, que recientemente regresó al Canal RCN para presentar ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, continúa siendo noticia, esta vez por motivos personales. En las últimas semanas se ha comentado mucho sobre su nueva relación, Kris R, un rapero antioqueño.
Resulta que recientemente la creadora de contenido hizo un en vivo en el que aprovechó para responder varias dudas de sus seguidores, una de las que más llamó la atención fue la siguiente: “¿Ya detonaron?”.
Karina García no tuvo reparo en contestar y contundentemente dijo “no”. De inmediato Kris R agregó: “Ella está en… ¿cómo es que se llama eso?”, y ella reiteró que se encuentra en celibato y después mencionó: “Sí, amor, la gente piensa pues que nos mantenemos en esas, tan horribles, ¿no?”.
El curioso reclamo a su nuevo novio
Acto seguido la antioqueña cuestionó cómo ahora la gente se refiere a tener relaciones sexuales como “detonar”, y el joven cantante opinó que desde hace rato se hace y ella replicó: “Y usted tan chiquito, ¿quién le enseñó esas cosas?”, entonces ambos se ríen.
Karina García se defiende de las críticas
En medio de los comentarios que ha generado su romance con el artista urbano Kris R, teniendo en cuenta que él es 11 años menor que ella, la modelo decidió pronunciarse públicamente y enviar un mensaje directo a sus detractores.
La creadora de contenido, quien suma millones de seguidores en redes sociales, aprovechó una transmisión en vivo para hablar sin filtros sobre la diferencia de edad con su pareja y la ola de opiniones que ha surgido alrededor de su relación.
Durante el Live, Karina fue enfática en asegurar que los señalamientos por su edad no la afectan.
“No importa la edad que yo tenga, siento que la edad es solamente un número. Mi alma está joven, mi cuerpo está joven y saludable, entonces a mí no me ofenden cuando me dicen que soy mayor”, expresó ante su audiencia.
Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones divididas: mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros insistieron en cuestionar la diferencia de años entre la pareja.
Más allá de las críticas, Karina García aseguró que atraviesa una etapa de plenitud tanto física como emocional. Según afirmó, su relación con Kris R la tiene en uno de los mejores momentos de su vida.
“Me siento tan feliz. Estoy en el mejor momento de mi vida física y emocionalmente. Me siento súper madura en muchos aspectos. Para otros sí parezco una niña y creo que no voy a cambiar, pero me siento bien y eso es lo más importante”, agregó.