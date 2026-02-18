Hija de Gustavo Petro habla de su encuentro con Trump

Andrea Petro, hija del presidente de Colombia, volvió a captar la atención pública tras referirse al encuentro entre su padre, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La empresaria compartió detalles personales sobre cómo vivió ese momento histórico, revelando que fue la primera vez que acompañó al mandatario durante un periodo tan prolongado en un viaje internacional.

¿Quién es Andrea Petro?

Andrea, hija de Mary Luz Herrán —quien también ha manifestado aspiraciones en la política colombiana—, se ha destacado por su presencia constante en eventos oficiales junto al jefe de Estado.

Además, ha logrado construir una comunidad sólida en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida familiar y su emprendimiento. De hecho, en varias ocasiones su padre ha participado como modelo en sus proyectos, generando conversación entre sus seguidores.

A través de dinámicas de preguntas y respuestas, Andrea mantiene una comunicación directa con su audiencia, abordando temas personales, empresariales y políticos.