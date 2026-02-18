Inicio
Hija de Gustavo Petro habla de su encuentro con Trump

Mié, 18/02/2026 - 08:57
"No podía dejarlo solo", Andrea Petro habló sobre cómo acompañó a su padre, Gustavo Petro, en su encuentro con Donald Trump.
Andrea Petro
Créditos:
Redes sociales

Andrea Petro, hija del presidente de Colombia, volvió a captar la atención pública tras referirse al encuentro entre su padre, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La empresaria compartió detalles personales sobre cómo vivió ese momento histórico, revelando que fue la primera vez que acompañó al mandatario durante un periodo tan prolongado en un viaje internacional.

¿Quién es Andrea Petro?

Andrea, hija de Mary Luz Herrán —quien también ha manifestado aspiraciones en la política colombiana—, se ha destacado por su presencia constante en eventos oficiales junto al jefe de Estado.

Además, ha logrado construir una comunidad sólida en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida familiar y su emprendimiento. De hecho, en varias ocasiones su padre ha participado como modelo en sus proyectos, generando conversación entre sus seguidores.

A través de dinámicas de preguntas y respuestas, Andrea mantiene una comunicación directa con su audiencia, abordando temas personales, empresariales y políticos.

“Era un momento crucial”: así vivió el viaje a Estados Unidos

En una de sus más recientes intervenciones digitales, Andrea Petro respondió cómo se sintió durante el encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump.

Según explicó, aunque suele acompañar a su padre en algunos viajes oficiales, esta vez la experiencia fue distinta:

Era la primera vez que yo lo acompañaba durante tanto tiempo. Yo siempre lo acompaño algunas veces en uno o dos viajes, pero no tanto tiempo porque estoy con mis hijas, tengo mis empresas y mi trabajo

La empresaria aseguró que entendió la magnitud del momento y decidió estar presente:

Hay momentos en los cuales uno tiene que entender que tiene que estar presente en momentos tan cruciales como estos y era un momento en donde yo no podía dejarlo solo

Incluso confesó que, aunque sintió temor por tratarse de su primer viaje a Estados Unidos, no dudó en comprar los tiquetes:

Yo ya lo había dicho con anterioridad, yo a él nunca lo voy a dejar solo. Sin más compré mis tiquetes, no lo pensé dos veces. Sí me dio susto. Era la primera vez que yo iba a Estados Unidos y llegué, lo acompañé; al ver todo estuvo bien, respiramos

En los últimos meses, Andrea Petro ha tenido mayor visibilidad pública al acompañar al presidente en eventos nacionales e internacionales. Su presencia ha generado opiniones divididas en redes sociales, donde algunos destacan su respaldo familiar y otros cuestionan su participación en actos oficiales.

Más allá del debate político, la joven ha dejado claro que su decisión de viajar respondió a un asunto personal y familiar: acompañar a su padre en un escenario diplomático clave.

Creado Por
Kienyke.com
Andrea Petro
Gustavo Petro
