Una agenda masiva y descentralizada

La programación incluyó desfiles en el cumbiódromo de la vía 40, actividades en la calle 17, conciertos, ruedas de cumbia, más de 60 bailes populares en barrios, muestras folclóricas, eventos académicos y espacios infantiles.

También hicieron parte de la agenda el Carnaval de la 44, el Carnaval del Suroccidente, el Carnaval de los Niños, el Carnaval Gay y el Reinado Popular, fortaleciendo el acceso en distintos sectores de la ciudad y ampliando la participación ciudadana.

El Metroconcierto fue uno de los eventos multitudinarios, encabezado por artistas como Beéle, Silvestre Dangond y Juan Luis Guerra, quienes encendieron la rumba ante miles de asistentes.

Impacto económico y proyección internacional

La Alcaldía destinó más de $20.000 millones para fortalecer el ecosistema cultural y creativo del Carnaval, beneficiando a más de 800 expresiones culturales.

Además, la capital del Atlántico recibió visitantes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia. El gasto promedio estimado fue de $2.725.000 para turistas nacionales y $4.100.000 para internacionales.

Entre los sitios más visitados estuvieron el Gran Malecón, la playa de Puerto Mocho y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, consolidando al Carnaval como motor de turismo urbano y natural.

La ciudad también desplegó una estrategia de posicionamiento internacional en aeropuertos como el de Miami, Tocumen en Panamá, El Dorado en Bogotá y Rafael Núñez en Cartagena, además de una campaña digital que fortaleció la marca ciudad.

El Carnaval más viral de la historia

La edición 2026 alcanzó más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital, con cerca de 9.000 publicaciones en medios y una conversación que llegó a 48 países, con un 80% de tono positivo.

Además, 129 países se conectaron a las transmisiones oficiales, que sumaron más de 100 horas en vivo por Telecaribe y plataformas digitales.

La presencia de artistas y figuras públicas amplificó el alcance global. El impacto digital reafirma que el Carnaval no solo se vive en las calles, sino también en escenarios internacionales.

Seguridad, sostenibilidad y bienestar

La operación de seguridad incluyó más de 110 ambulancias, 23 módulos de estabilización y clasificación, más de 3.000 socorristas y un esquema integral de atención en salud.

En materia ambiental, se recolectaron 42,3 toneladas de residuos sólidos y se redujo en 40% el uso de icopor, sustituyéndolo por materiales reciclables. Además, por primera vez se adelantó la medición de huella de carbono y huella plástica del evento.

La Fábrica de Carrozas reunió a más de 200 artesanos y permitió la producción de 18 carrozas y decenas de estructuras móviles, fortaleciendo el trabajo creativo y técnico de los hacedores.

Con estos resultados, el Carnaval 2026 no solo cerró como una celebración multitudinaria, sino como una plataforma de desarrollo cultural, económico y social que proyecta a Barranquilla ante el mundo.