Asesinaron a tres hombres en Barranquilla dentro de una vivienda: esto se sabe

Dom, 15/02/2026 - 08:31
Tres hombres fueron asesinados en el barrio Carrizal mientras compartían en una vivienda. Autoridades investigan posible injerencia de Los Costeños.
Triple homicidio en Barranquilla.
Créditos:
Mientras Barranquilla vivía con entusiasmo su segundo día de Carnaval, marcado por la realización simultánea de tres desfiles en distintos puntos de la ciudad, la celebración se vio empañada por un hecho violento. En la tarde del sábado 14 de febrero fue reportado un triple homicidio en el barrio Carrizal, ubicado en la localidad Metropolitana de la capital del Atlántico.

Las víctimas fueron identificadas como César Andrés Moya Meza, de 35 años; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47; y Luis Gabriel Solano Villa, de 50. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, los tres hombres se encontraban al interior de una vivienda del sector, donde presuntamente consumían sustancias estupefacientes y bebidas embriagantes.

Según información preliminar, un hombre armado llegó caminando hasta el inmueble y, sin mediar palabra, abrió fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Tras perpetrar el ataque, el sicario huyó de la zona, generando pánico entre los residentes del sector, quienes alertaron de inmediato a la Policía.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que las víctimas se dedicaban a labores como la albañilería, oficios varios y el mototaxismo. Asimismo, indicó que se adelantan investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero del responsable.

Las autoridades señalaron que el sector donde ocurrió el ataque presenta injerencia de la estructura criminal conocida como Los Costeños, la cual es señalada de participar en hechos relacionados con el tráfico local de estupefacientes y otros delitos. Esta organización es liderada por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor', quien actualmente enfrenta procesos judiciales.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que el triple homicidio esté vinculado con disputas entre estructuras delincuenciales, esta hipótesis no ha sido descartada por los investigadores. Un equipo especializado de la Sijín y de la Fiscalía asumió el caso para recopilar pruebas, revisar cámaras de seguridad y tomar declaraciones a testigos.

El hecho ha generado preocupación entre los habitantes de Carrizal, quienes manifestaron su temor por el incremento de la violencia en medio de una de las festividades más importantes de la ciudad. Entretanto, la Policía anunció el refuerzo de los operativos de control en distintos barrios para garantizar la seguridad durante el desarrollo del Carnaval.

