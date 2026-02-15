Marilyn Patiño besó a exparticipante de La Casa de los Famosos en pleno Carnaval

El fenómeno de La Casa de los Famosos Colombia no se detiene ni cuando las cámaras se apagan. A poco más de un mes de su estreno, el reality continúa generando conversación, esta vez por un inesperado beso que tiene a los seguidores hablando sin parar.

El pasado 7 de febrero el programa vivió una sorpresiva doble eliminación en la que salieron Sara Uribe y la actriz Marilyn Patiño, considerada por muchos como una de las favoritas de la temporada. Su salida dejó múltiples reacciones en redes sociales, pero nadie imaginaba que apenas días después volvería a convertirse en tendencia.

Todo ocurrió durante las celebraciones del Carnaval de Barranquilla. En medio del ambiente festivo, el periodista Santiago Vargas compartió un video en el que se observa a Marilyn besándose con Renzo Meneses, uno de los primeros eliminados de esta edición del reality.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y desatar todo tipo de comentarios. El beso sorprendió especialmente porque, durante su paso por la casa, Renzo había construido una relación cercana con Mariana Zapata, con quien protagonizó momentos que muchos interpretaron como el inicio de un romance.

Hasta hace pocos días, Mariana continuaba dedicándole mensajes públicos a Renzo en redes sociales, lo que hacía pensar que la conexión entre ambos seguía viva fuera del programa. Sin embargo, el acercamiento con Marilyn cambió el panorama y abrió la puerta a nuevas especulaciones.

Por ahora, ninguno de los protagonistas ha ofrecido declaraciones oficiales sobre lo sucedido. Mientras tanto, los seguidores del reality debaten si se trata de un romance que comenzó tras bambalinas o simplemente de un gesto espontáneo en medio de la fiesta más importante de la capital del Atlántico.

Lo cierto es que el impacto del programa trasciende el encierro. Cada eliminación, cada reencuentro y cada gesto fuera de cámaras se convierte en contenido viral que alimenta la conversación digital. Una vez más, La Casa demuestra que, dentro o fuera del set, sus protagonistas siguen dando de qué hablar.