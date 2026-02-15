Blessd respondió a acusaciones de infidelidad en pleno embarazo de su pareja

El nombre de Blessd volvió a tomarse las tendencias en redes sociales, pero esta vez no por un lanzamiento musical ni por un logro artístico. El cantante paisa quedó en el centro de la conversación digital tras la filtración de capturas de pantalla de supuestos chats que lo vincularían sentimentalmente con otra mujer.

Las imágenes de conversaciones privadas comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas. En ellas, presuntamente, se verían mensajes intercambiados entre el artista y una mujer identificada como Ángela Valdivieso. Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de esas conversaciones, el contenido fue suficiente para desatar rumores de una posible infidelidad.

La polémica tomó mayor fuerza debido a que su pareja, Manuela Quintero, se encuentra en embarazo del primer hijo del cantante. Este contexto hizo que muchos seguidores reaccionaran con sorpresa e inconformidad, cuestionando al intérprete en un momento especialmente sensible de su vida personal.

En redes sociales las opiniones se dividieron. Algunos usuarios criticaron duramente al artista y dieron por ciertas las conversaciones difundidas. Otros, en cambio, pidieron prudencia y recordaron que se trata de información no verificada, insistiendo en la importancia de respetar la vida privada de las figuras públicas.

Ante el revuelo, Blessd decidió pronunciarse directamente a través de sus redes sociales. En una historia publicada en su cuenta oficial, el cantante envió un mensaje con el que buscó frenar las especulaciones y aclarar cómo se encuentra su situación familiar.

“No crean en chismes, ni en mentiras, que yo estoy bien en mi hogar con mi mujer y mi familia y esperando a mi muchacho”, escribió el artista. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta directa a la controversia y un intento por cerrar el capítulo.

Sin embargo, pese a su pronunciamiento, el tema continúa generando conversación digital. Mientras no haya confirmación sobre la veracidad de las capturas de pantalla de los supuestos chats, la situación se mantiene en el terreno de los rumores, alimentando el debate entre seguidores y detractores del cantante.