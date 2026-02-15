Presidencia respondió por contratos ligados a Alcocer y negó monto de $23.000 millones

La Presidencia de la República de Colombia emitió un comunicado en el que respondió a cuestionamientos sobre contratos relacionados con servicios audiovisuales y de imagen para la entidad. En el documento, fechado el 14 de febrero de 2026, la Presidencia afirmó que la cifra de 23.000 millones de pesos señalada públicamente “no corresponde a la realidad”.

Según el comunicado, los contratos interadministrativos entre la Presidencia y RTVC obedecen a necesidades identificadas por la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) para la producción y divulgación de contenidos institucionales.

La entidad precisó que estos contratos se han suscrito entre 2022 y comienzos de 2026 y que en total suman 22.500 millones de pesos, lo que equivale a cerca de 5.000 millones de pesos por año para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos comunicacionales.

Montos y funciones de los contratos

En relación con los nombres mencionados en el debate público, la Presidencia detalló las asignaciones mensuales. Para Mauricio Vélez se estableció un valor mensual de 25 millones de pesos, mientras que para Fady Flórez el monto es de 10 millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado, Vélez tiene como función la “Dirección audiovisual de programas y coordinación de equipo fotográfico de la Presidencia”. Por su parte, Flórez figura como “Asesor de imagen y coordinación de equipo de protocolo estético para la Presidencia”.

La comunicación señala que ambos prestan servicios a la Cooperativa SAVI en actividades derivadas de la producción y transmisión de contenidos audiovisuales del DAPRE, bajo los lineamientos de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y la coordinación del Grupo de Comunicaciones Estratégicas y Digitales. También se indica que han entregado informes mensuales para el pago de honorarios.

El comunicado añade que el contrato entre RTVC y la Cooperativa SAVI data de 2004 y se ha mantenido desde entonces.

Contexto y solicitud de rectificación

El pronunciamiento se produce tras una publicación de Revista Semana en la que se hace referencia a un proceso en la Fiscalía General de la Nación sobre contratos por cerca de 23.000 millones de pesos que incluirían servicios de maquillaje y fotografía relacionados con actividades de la primera dama, Verónica Alcocer.

La Presidencia aseguró que no ha sido notificada de una investigación en curso por parte de la Fiscalía sobre este tema y anunció que interpondrá acciones legales para solicitar la rectificación de la información publicada. Asimismo, hizo un llamado a la ética y la rigurosidad periodística en el manejo de este tipo de contenidos.