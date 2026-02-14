¿Qué hacían reunidos Mafe Carrascal y el conjuez que negó consulta a Cepeda?

Kienyke.com conoció en exclusiva que el jueves 12 de febrero, en horas de la tarde, la representante y cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, estuvo reunida con el abogado y conjuez Hollman Ibáñez Parra.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, el encuentro se llevó a cabo en las oficinas del abogado, ubicadas en el segundo piso del World Trade Center de Bogotá, al norte de la ciudad.

Hasta el momento, los detalles confirmados son: fecha, lugar y los participantes. No se conoce la agenda ni el motivo del encuentro.

Sin embargo, esta información llama poderosamente la atención debido a las críticas que ha hecho el sector progresista contra el CNE y especialmente contra el doctor Ibáñez.

El contexto: la decisión sobre Iván Cepeda

La reunión se produjo días después de que Ibáñez Parra participara como conjuez en la decisión relacionada con la inscripción del senador y candidato presidencial Iván Cepeda a la consulta interpartidista del Frente por la Vida.

La determinación fue adoptada en el marco del trámite ante el Consejo Nacional Electoral y terminó negando la inscripción del candidato para la consulta presidencial programada para el 8 de marzo de 2026.

Tras conocerse esa decisión, Cepeda anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el magistrado Álvaro Hernán Prada y contra el conjuez Ibáñez Parra.

Según lo señalado por el propio candidato, las acciones legales se fundamentan en presuntas irregularidades por no declararse impedidos para intervenir en decisiones vinculadas con su aspiración.

Las críticas de María Fernanda Carrascal al CNE

En medio de esta controversia, Carrascal ha publicado fuertes cuestionamientos contra el Consejo Nacional Electoral en su cuenta de X.

En una de sus publicaciones calificó al CNE como un “adefesio institucional”. “El problema no es solo que el Consejo Nacional Electoral sea un adefesio institucional. El problema de fondo es la compulsión autoritaria de una clase política oligárquica y señorial”, escribió.

También afirmó que algunos miembros del CNE no estarían de acuerdo con decisiones del Gobierno Nacional, como el incremento del salario mínimo en un 23,7%, y aseguró que estarían buscando tumbar ese aumento. De igual manera, los señaló de no estar alineados con la política de entrega de tierras a población campesina y de favorecer, según sus palabras, la idea de convertir a Colombia en un “protectorado” del Gobierno de Estados Unidos.

En otra publicación anterior, la congresista aseguró que el CNE estaría haciendo interpretaciones de ley “delirantes” que, a su juicio, afectan la democracia y restringen la participación política. Según expresó, esas decisiones impidieron la participación de Cepeda en la consulta de marzo y revocaron listas a la Cámara, incluida la que ella encabezaba.

La coincidencia en el tiempo

Ahora bien, el encuentro entre Carrascal e Ibáñez ocurrió en medio de ese escenario y tras el anuncio de las acciones judiciales.

Sin embargo, todavía no está claro si el encuentro estaba previsto con anterioridad a la decisión del Consejo Nacional Electoral o si tuvo relación con el proceso electoral en curso. Tampoco se conoce si se trató de una reunión institucional, jurídica, personal o política.

A pesar de esto, el hecho de que se realizara en las oficinas del conjuez y en medio de esta disputa del Pacto Histórico y su candidato, surgen varias preguntas:

¿Cuál fue el motivo de la reunión?

¿Tuvo relación con la decisión que afectó la candidatura de Cepeda?

¿Fue un encuentro previamente agendado o surgió tras la controversia?

¿Sabe el Pacto Histórico de la presunta cercanía de Carrascal con Ibáñez?

¿Qué pensará el presidente Gustavo Petro de esta reunión?

Este espacio queda abierto para que la representante María Fernanda Carrascal entregue las explicaciones y el porqué de esta reunión.