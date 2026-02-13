Senado 2026: así sería el reparto si contaran las menciones en redes

Toro Digital midió la conversación en internet sobre listas al Senado y ordenó a los partidos por volumen de menciones. El corte fue del 8 dic 2025 al 31 ene 2026

En ese periodo, el Centro Democrático concentró el 34% (658.347 menciones). Le siguieron Pacto Histórico (329.712) y Alianza por Colombia (308.485). Luego aparecen Salvación Nacional (227.056), Cambio Radical (184.812) y Ahora Colombia (104.661). Los partidos tradicionales quedaron con presencia digital baja: Liberal 47.999, La U 29.485, Conservador 18.983 y Creemos 2.185.

El punto de fondo

Ese resultado no es una encuesta de opinión. Es un monitoreo de menciones en redes y medios digitales. No hay muestreo de personas ni ficha técnica electoral con margen de error. Lo que retrata es actividad en línea, no intención de voto medida en población.

Esa diferencia importa porque las menciones se concentran donde hay más conectividad y más usuarios activos, y porque el volumen digital también se puede disparar por polémicas o campañas coordinadas.

¿Cómo se tradujo a curules?

Con esos porcentajes se hizo un ejercicio mecánico: tratarlos como si fueran votos y repartir 100 curules nacionales del Senado con el método D'Hondt, usando un umbral del 3% y asumiendo listas cerradas en una sola circunscripción nacional.

D'Hondt funciona así: cada lista divide sus votos por 1, 2, 3 y así sucesivamente; las curules se asignan a los cocientes más altos hasta completar el total. El resultado depende de los supuestos: si cambia la proporción de voto fuera de internet o si entran listas por encima del umbral, cambia el reparto.

¿Qué daría el escenario “virtual”?

En el escenario base, solo seis listas superarían el umbral y el reparto quedaría así: Centro Democrático 37 curules, Pacto Histórico 18, Alianza por Colombia 17, Salvación Nacional 13, Cambio Radical 10 y Ahora Colombia 5.

Dos variaciones mueven los bordes sin cambiar el orden. La primera asume más peso de votantes “no digitales” y abre cupo para partidos tradicionales: 2 curules para el Liberal, 1 para La U y 1 para el Conservador. La segunda simula voto útil y concentra apoyos en bloques grandes: el Centro Democrático sube a 38 y Ahora Colombia llega a 8, mientras otras listas ceden uno.

¿Qué está en juego?

En el escenario base, Centro Democrático (37) más Cambio Radical (10) suman 47 de 100 curules nacionales. En una cámara de 100, la mayoría absoluta son 51: quedan a 4.

La comparación incluida en el ejercicio contrasta con el mapa actual que citan los datos del informe: en Senado, el bloque de oposición (Centro Democrático 13 + Cambio Radical 11) tiene 24, mientras el bloque de Gobierno suma 34 con partidos y movimientos aliados. La simulación invierte la foto: la conversación digital, llevada a curules, concentra más poder en la derecha.

¿Qué sigue y qué le falta a este tipo de ejercicio?

La limitación central no se esconde: las menciones no son votos. Para usar esto como proyección electoral hacen falta tres cosas básicas: una medición poblacional con ficha técnica y margen de error, un cruce por región y edad, y una forma clara de ponderar el peso de población conectada frente a la no conectada.

Sin eso, el valor del ejercicio es descriptivo: muestra quién domina el espacio digital y qué tan lejos está ese dominio de convertirse en mayoría legislativa en una simulación con reglas electorales.