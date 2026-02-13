Colombia exportará cerca de 900 millones de flores en San Valentín

Desde Asocolflores, el gremio del sector, se activa cada año el Plan Pétalo, que en 2026 cumple 20 años. La estrategia reúne a Gobierno, autoridades y aliados estratégicos de la cadena logística para garantizar un canal de comunicación directo y responder ante cualquier contingencia durante la temporada alta de exportaciones.

La finca, un negocio familiar con 40 años de historia, comenzó con apenas 2 hectáreas y hoy alcanza casi 60 hectáreas cultivadas. Genera más de 1.000 empleos, de los cuales el 70% son mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia.

Un sector que sostiene a miles de familias

El impacto social de la floricultura en Colombia es significativo. El sector emplea cerca de 240.000 personas de manera formal, 150.000 de forma directa. De esos empleos directos, el 60% corresponde a mujeres y el 55% son madres cabeza de familia. En el caso de los hombres, que representan el 40% de los empleos directos, el 53% también son padres cabeza de hogar.

Trabajadores con más de una década en la empresa destacan que esta industria les ha permitido crecer, sostener a sus familias y mantener estabilidad laboral.