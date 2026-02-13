Colombia produjo menos gas en 2025: ANH reporta baja de 17%

Colombia produjo en 2025 un promedio de 794,57 millones de pies cúbicos al día (mpcd) de gas, una disminución del 17,1 % frente a los 958,5 mpcd reportados en 2024, informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Según el comunicado, el resultado de 2025 equivale al 97,5 % del perfil asociado a reservas 2P (probadas y probables) y está 3,7 % por encima del escenario de reservas 1P (probadas). En otras palabras, la ANH señaló que, “en términos técnicos”, el país produjo lo previsto frente a sus reservas.

El reporte se conoció un día después de que el presidente Gustavo Petro afirmara que Colombia importará gas de Venezuela a menor precio, en un contexto de apertura al capital extranjero del sector de hidrocarburos de la nación caribeña.

Caída en diciembre

La ANH detalló que la producción comercializada de gas natural en diciembre de 2025 fue de 692,91 mpcd, una caída del 9,4 % frente a noviembre, atribuida a factores técnicos y operativos.

Entre ellos, mencionó el incremento de la inyección de gas en campos del Piedemonte (departamento de Casanare) para mantener la presión en los yacimientos y asegurar una mayor recuperación de líquidos, además de una baja nominación de consumo.

También reportó afectaciones técnicas en varios campos asociadas con la declinación de presión en yacimientos, el incremento en la producción de agua y la producción de arena, factores que afectan la productividad.

Sin restricciones regulatorias, según la ANH

La entidad precisó que actualmente no existen restricciones regulatorias a la producción de gas ni se han adoptado decisiones de política pública orientadas a reducir la oferta. Añadió que tampoco se evidencia un “déficit estructural de reservas”, las cuales, según diversos estudios, alcanzarían para cerca de seis años.