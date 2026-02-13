¿Bajarán las multas de tránsito tras el freno al salario mínimo?

La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento del 23 % en el salario mínimo, medida impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, desató una ola de preguntas entre conductores y motociclistas en Colombia. La principal inquietud gira en torno a si esta determinación judicial impactará el valor de las multas de tránsito en 2026.

La respuesta es clara: no habrá cambios.

Aunque el ajuste salarial tiene efectos en distintos sectores de la economía, las sanciones de tránsito se rigen por un criterio diferente. Así lo explicó el concejal de Bogotá Julián Forero, quien salió al paso de versiones que circularon en redes sociales.

“Es importante aclarar cómo se calculan realmente estos incrementos y qué establece la ley vigente”, señaló el cabildante tras conocerse la suspensión del decreto.

Forero reiteró que las multas no están atadas al salario mínimo, pese a que algunos mensajes difundidos en internet han sugerido lo contrario.

La UVB, el indicador que fija el aumento

El cálculo de las sanciones se fundamenta en la Unidad de Valor Básico (UVB), creada mediante la Ley 2294 de 2023, que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. Este mecanismo sirve como referencia para determinar cobros, tarifas, sanciones y multas del Estado.

En línea con esta normativa, el Ministerio de Transporte expidió la Circular Externa 20264000000037 del 2 de enero de 2026, instruyendo a alcaldes, gobernadores, organismos de tránsito y concesiones a actualizar los valores con base en la UVB y no en el salario mínimo.

“El ajuste responde a una fórmula legal ya establecida. No crean en quienes dicen que frenaron un supuesto aumento del 23 % en las multas”, enfatizó Forero.

Caso concreto: infracción por exceso de velocidad

Para despejar dudas, el concejal compartió un ejemplo práctico. La infracción C29 – Exceder los límites de velocidad tenía en 2025 un costo aproximado de $604.100. Con la actualización para 2026, basada en la UVB, el valor pasó a $633.200, lo que representa un incremento cercano al 4,82 %.

Este ajuste dista ampliamente del 23 % mencionado en algunos espacios, lo que confirma que las sanciones obedecen exclusivamente a la variación anual de la UVB.

Más allá de las multas, conductores y motociclistas sí enfrentarán incrementos en otros frentes como el SOAT, los combustibles y varios trámites asociados al uso del vehículo.

El llamado del concejal es a informarse correctamente: “Hay que entender cómo funcionan los ajustes y no dejarse llevar por información incompleta”.

En conclusión, pese a la suspensión del decreto sobre el salario mínimo, el valor de las multas de tránsito en 2026 permanecerá conforme al cálculo establecido por la Unidad de Valor Básico (UVB), sin relación directa con la decisión del Consejo de Estado.