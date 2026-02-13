Mateo Carvajal habla de la relación con familia de Melina Ramírez

Mateo Carvajal volvió a ser tendencia tras abrir su corazón en una reciente entrevista donde recordó uno de los momentos más complejos de su vida: la separación de Melina Ramírez, madre de su único hijo Salvador.

Lea también: Prográmese con la agenda cultural del Carnaval de Barranquilla

El ganador del Desafío Súper Humanos habló sin filtros sobre su proceso personal, el apoyo que recibió de la familia de la presentadora y cómo ha evolucionado su relación como padres tras la ruptura.

Del “Desafío” al amor: así comenzó la historia

Mateo Carvajal se ganó el cariño del público colombiano en 2017 gracias a su carisma y desempeño en el reality del Caracol Televisión. En esa misma temporada, Melina Ramírez fue la anfitriona del programa, destacándose como una de las figuras más queridas por los televidentes.

Aunque los detalles de su acercamiento inicial se mantienen en reserva, meses después del final del programa confirmaron su relación públicamente a través de redes sociales, compartiendo viajes, proyectos y momentos cotidianos que consolidaron una de las parejas más mediáticas del entretenimiento colombiano.

Tiempo después anunciaron que estaban esperando a su hijo, un embarazo planeado por ambos, pues soñaban con formar una familia.

Una separación difícil en medio del embarazo

Con el paso de los meses, la relación comenzó a enfrentar dificultades. A pesar de los intentos por salvarla, la separación se volvió inevitable. La situación fue especialmente compleja para la presentadora, quien se encontraba en etapa de embarazo.

Sin embargo, ambos han reiterado que su prioridad siempre ha sido el bienestar de Salvador, quien hoy crece rodeado del amor de sus padres, aunque en hogares distintos.

En entrevista para el “Podcast para Papás”, Mateo recordó ese momento con total honestidad: