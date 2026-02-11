Prográmese con la agenda cultural del Carnaval de Barranquilla

Las casetas del Carnaval de Barranquilla han sido, por décadas, el corazón popular de la fiesta. Espacios abiertos donde la música en vivo, el baile y la conversación se mezclan sin protocolos. Allí confluyen generaciones enteras para celebrar la vida al ritmo del Caribe. En 2025, más de 15 mil personas se reunieron en una caseta que apostó por resignificar esta tradición, demostrando que el Carnaval cobra más sentido cuando se vive acompañado.

En 2026, la KZ Old Parr regresa con una programación robusta y diversa que la consolida como uno de los grandes epicentros culturales del Carnaval. Desde el 5 hasta el 16 de febrero, el Malecón del Río será escenario de noches de parranda, encuentros relajados y conciertos que conectan historia, identidad y nuevas sonoridades.

Programación KZ Old Parr Carnaval 2026: fechas y artistas

La agenda musical reúne vallenato, champeta, música urbana y propuestas contemporáneas:

Jueves 5 de febrero: Oscar Gamarra y Hafit David

Viernes 6: Elder Dayán y Óscar Prince

Sábado 7: Los de Juancho y La Charanga del Sur

Domingo 8: Entrada libre con DJ invitado

La fiesta continúa el jueves 12 de febrero con Aria Vega y Julio Rojas, en una noche que mezcla nuevas voces con la identidad caribeña.

El viernes 13, el vallenato toma el escenario con Iván Villazón y La Nómina del Pin.

El sábado 14 de febrero promete ser una de las jornadas más intensas con Lil Silvio & El Vega, Bazurto All Star, Armez, El Meke y Kevin Flórez, una mezcla explosiva de ritmos y generaciones.

El domingo 15 estarán Criss & Rony y Rafa Pérez.

El cierre, el lunes 16 de febrero, estará a cargo de Churo Díaz, Aria Vega y Poncho Zuleta, referentes que conectan tradición y celebración en una despedida a la altura del Carnaval.

“Agua e Panela”: el cóctel que sabe a Caribe

Uno de los grandes protagonistas de esta edición es “Agua e Panela”, el cóctel creado por Aria Vega junto a Old Parr. Inspirado en sabores cotidianos del Caribe, combina un whisky reconocido por su suavidad con la esencia de compartir sin afán.

Más que una bebida, es un símbolo de encuentro. Además de servirse en la KZ, estará disponible en restaurantes de Casa Independiente, llevando el espíritu del Carnaval a otros rincones de la ciudad.

Gastronomía y aliados que amplían la experiencia

La experiencia se complementa con sabores tradicionales como los de Narcobollo, reforzando la idea de que el Carnaval también se vive desde la mesa.

A la propuesta se suman aliados estratégicos:

Gatorlit , con un oasis de hidratación y una tropa de consumo responsable.

Wingo , que prepara una sorpresa especial durante el remate de la Batalla de Flores.

Marcas como Chery, Coca-Cola y Monster, presentes en distintos momentos de la experiencia.

Ubicación, entradas y cómo asistir

Ubicada en el Malecón del Río, la KZ Old Parr mantiene su vocación abierta y accesible, con entradas desde 40 mil pesos.

La boletería está disponible a través de Metroticket y la plataforma de Metroconcierto.