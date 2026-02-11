El Festival Ondas 2026 irrumpe en la agenda cultural de la ciudad con un formato que promete marcar diferencia: conciertos íntimos a gran escala, en un mismo escenario y con una cercanía inédita entre artistas y público. Durante seis fechas en febrero, el evento reunirá a figuras internacionales y nacionales en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, convertido en un gran teatro al aire libre.

El montaje está diseñado para que los asistentes estén a máximo 50 metros de su artista favorito, privilegiando la experiencia completa del show, sin afán y con una conexión directa que redefine el concepto de festival.

Fechas y cartel oficial del Festival Ondas 2026

La programación cruza géneros como pop, rock alternativo, urbano, electrónica y salsa, consolidando una oferta diversa para distintos públicos.

📅 Viernes 13 de febrero

Ivy Queen + Villano Antillano

Show de apertura: Perreo Suelta como Gabete

DJs: Paquita Gallego + El Show de Jimmy

El festival abre con una noche dedicada al reggaetón y la escena urbana, reuniendo a dos referentes generacionales en una pista de baile colectiva.

📅 Sábado 14 de febrero

The Cardigans

Show de apertura: La Derecha

DJs: Fat Bastard + Cobretti

En plena celebración de San Valentín, el pop escandinavo y el rock alternativo se encuentran en una velada especial que une a una banda icónica de los noventa con una agrupación emblemática del rock colombiano.

📅 Jueves 19 de febrero

Arde Bogotá + Silvestre y la Naranja

Show de apertura: Lika Nova

DJs: Fat Bastard + Cobretti

La nueva ola del rock en español toma protagonismo con dos proyectos clave de la renovación sonora iberoamericana.

📅 Viernes 20 de febrero

Justin Quiles + Ovy On The Drums

Show de apertura: Brokix

DJs: Miss Champus + July Savoy

El urbano latino se apodera del escenario con artistas y productores fundamentales del género, acompañados por talento nacional emergente.

📅 Sábado 21 de febrero

Jerry Rivera

Show de apertura: La Pambelé

DJs: Valkandela + El Cangrejo

El cierre celebra la salsa romántica con una figura histórica del género y una apertura local que rinde homenaje al sonido tropical contemporáneo.