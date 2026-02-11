El Festival Ondas 2026 irrumpe en la agenda cultural de la ciudad con un formato que promete marcar diferencia: conciertos íntimos a gran escala, en un mismo escenario y con una cercanía inédita entre artistas y público. Durante seis fechas en febrero, el evento reunirá a figuras internacionales y nacionales en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, convertido en un gran teatro al aire libre.
El montaje está diseñado para que los asistentes estén a máximo 50 metros de su artista favorito, privilegiando la experiencia completa del show, sin afán y con una conexión directa que redefine el concepto de festival.
Fechas y cartel oficial del Festival Ondas 2026
La programación cruza géneros como pop, rock alternativo, urbano, electrónica y salsa, consolidando una oferta diversa para distintos públicos.
📅 Viernes 13 de febrero
Ivy Queen + Villano Antillano
Show de apertura: Perreo Suelta como Gabete
DJs: Paquita Gallego + El Show de Jimmy
El festival abre con una noche dedicada al reggaetón y la escena urbana, reuniendo a dos referentes generacionales en una pista de baile colectiva.
📅 Sábado 14 de febrero
The Cardigans
Show de apertura: La Derecha
DJs: Fat Bastard + Cobretti
En plena celebración de San Valentín, el pop escandinavo y el rock alternativo se encuentran en una velada especial que une a una banda icónica de los noventa con una agrupación emblemática del rock colombiano.
📅 Jueves 19 de febrero
Arde Bogotá + Silvestre y la Naranja
Show de apertura: Lika Nova
DJs: Fat Bastard + Cobretti
La nueva ola del rock en español toma protagonismo con dos proyectos clave de la renovación sonora iberoamericana.
📅 Viernes 20 de febrero
Justin Quiles + Ovy On The Drums
Show de apertura: Brokix
DJs: Miss Champus + July Savoy
El urbano latino se apodera del escenario con artistas y productores fundamentales del género, acompañados por talento nacional emergente.
📅 Sábado 21 de febrero
Jerry Rivera
Show de apertura: La Pambelé
DJs: Valkandela + El Cangrejo
El cierre celebra la salsa romántica con una figura histórica del género y una apertura local que rinde homenaje al sonido tropical contemporáneo.
¿Cómo funcionan los combos del Festival Ondas?
El Festival Ondas ofrece un sistema de combos con 20% de descuento para quienes deseen asistir a dos o más fechas.
-
Cada concierto funciona como un ítem independiente.
-
Al seleccionar más de un evento en un mismo punto de venta, el descuento se aplica automáticamente sobre el total.
-
Las localidades se asignan días antes de cada show, según disponibilidad.
-
Los precios varían de acuerdo con las etapas de venta y la demanda.
Los combos están disponibles a través de la plataforma Fever. Para quienes prefieran asistir a una sola fecha, la boletería general puede consultarse en los canales oficiales del festival.