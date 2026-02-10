Reina del Carnaval de Barranquilla rompe el silencio sobre caso de acoso

En uno de los clips se escucha una voz que dice: “Oigan, me besaron en la boca”, mientras la reina muestra una evidente expresión de desconcierto y se aparta de inmediato para evitar cualquier otro contacto. Más adelante, otros registros dejan ver a Michelle visiblemente afectada, incluso al borde del llanto.

Rechazo masivo en redes sociales

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Cientos de comentarios expresaron rechazo absoluto frente al acto, calificándolo como una agresión y un caso claro de acoso. Muchos internautas pidieron identificar al responsable y lo señalaron como “irrespetuoso”, “machista” y “acosador”, insistiendo en que ningún contexto festivo justifica este tipo de conductas.

El caso también generó mensajes de solidaridad hacia la reina, resaltando la importancia del consentimiento y el respeto, incluso —y especialmente— en medio de celebraciones multitudinarias como el Carnaval.

El pronunciamiento de Michelle Char Fernández

De acuerdo con lo consignado por El Tiempo, la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 se pronunció posteriormente para referirse a lo sucedido y pidió mesura frente a las reacciones. En un mensaje dirigido a la opinión pública, hizo un llamado a la paz y a no fomentar expresiones de odio contra el agresor.

“He visto muchos comentarios sobre el beso de La Guacherna y están buscando al muchacho que lo hizo. Yo no sé si fue con culpa o sin culpa. Era un momento de euforia… tal vez fue una mala pasada”, expresó la soberana, aclarando que se encontraba bien y que no deseaba que la situación derivara en ataques o persecuciones.

Michelle agregó que, aunque el momento se salió de control, su intención no es promover la rabia ni el odio: “Si yo estoy bien, lo último que quiero es fomentar odio contra alguien que no conozco. Estoy segura de que no lo hizo con mala intención. Ya pasó. Por favor, no odio”.