La echada de perros de Lina Tejeiro a Ryan Castro

Lina Tejeiro volvió a ser tendencia en redes sociales tras una confesión inesperada que hizo durante una entrevista reciente. Ella reveló públicamente el nombre del famoso colombiano que considera su “crush”, desatando comentarios, reacciones y hasta etiquetas dirigidas al aludido.

La confesión se dio en medio de una charla relajada con Cris Pasquel en el pódcast 40 Grados, un espacio en el que la actriz se mostró auténtica, espontánea y dispuesta a responder preguntas sin filtro. Fue precisamente una de esas preguntas, lanzada con humor y picardía, la que llevó a la actriz a confesar quién le roba suspiros actualmente.

Aunque al inicio reconoció que no era fácil responder, tras unos segundos de duda Lina Tejeiro decidió hablar sin rodeos. Con risas y algo de pena, aseguró que desde hace un tiempo hay un artista que le parece “muy, muy guapo”, y aclaró que su comentario era hecho con total respeto. El nombre no tardó en salir a la luz: Ryan Castro.