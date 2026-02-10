Elecciones 2026: MOE detecta picos de inscripción de cédulas en 103 municipios

La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó su séptimo informe sobre inscripción de cédulas por cambio de residencia para las elecciones de 2026, con corte entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de enero de 2026. El documento reporta menos trámites que en el ciclo comparable de 2022, pero identifica 103 municipios con señales estadísticas de inscripciones atípicas.

¿Qué mide el informe?

La inscripción de cédula para cambio de residencia es el trámite con el que una persona actualiza su puesto de votación cuando se muda. En este corte, la MOE contabiliza 2.077.278 inscripciones: 1.795.794 en territorio nacional y 281.484 en consulados en el exterior. Frente al periodo comparable de 2022, la MOE registra una reducción de 21,61%.

El informe insiste en un punto práctico: no basta mirar el total nacional. Importa la concentración territorial, porque movimientos inusuales pueden ser señal de trashumancia electoral, es decir, traslados que no corresponden a un cambio real de residencia y que abren riesgos de manipulación del censo.

¿Dónde se prendieron las alertas departamentales?

En el mapa por departamentos, la MOE destaca tres casos con tasas muy por encima del promedio nacional del corte: Guaviare con 153,80 inscritos por cada mil habitantes, Norte de Santander con 148,91, y Guainía con 75,96.

Estas tasas no son una condena automática. Son un insumo para priorizar verificación en territorios donde un aumento abrupto del registro puede impactar resultados, especialmente en municipios pequeños.

Los 12 casos extremos y los 103 municipios en seguimiento

La MOE identifica 12 municipios o corregimientos con cifras “extremas”: Nuevo Belén de Bajirá y Carmen del Darién (Chocó); Pana Pana y La Guadalupe (Guainía); Calamar y El Retorno (Guaviare); La Jagua del Pilar (La Guajira); Puerto Gaitán (Meta); Cúcuta (Norte de Santander); San Miguel (Putumayo); Chalán (Sucre); y Yavaraté (Vaupés).

Además de esos casos, el análisis estadístico de la MOE deja 103 municipios con algún nivel de riesgo por inscripciones atípicas en el cierre del periodo para Congreso. El informe subraya que una cifra alta no prueba, por sí sola, una irregularidad: también puede reflejar cambios locales como apertura de puestos o alta movilidad interna. La consecuencia institucional es otra: amerita verificación.

Zonas de paz: el punto más sensible

El informe resalta las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), donde se eligen curules en zonas rurales afectadas por el conflicto. La MOE registra 156.151 inscripciones en territorios CITREP, una reducción de 18,22% frente a hace cuatro años.

Dentro de los 103 municipios en alerta, la MOE identifica 46 que hacen parte de las CITREP. También reporta 26 puestos de votación en CITREP que requieren “atención inmediata”, por el riesgo de traslados irregulares desde cabeceras hacia zonas rurales.

¿Qué sigue y qué recomienda la MOE?

La MOE plantea tres líneas: una mesa técnica interinstitucional para evaluar el aplicativo de inscripción en el exterior; una herramienta pública de consulta para seguimiento del proceso fuera del país; y un seguimiento especial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las CITREP, con foco en los puestos ya advertidos.

El informe aclara que este corte corresponde al cierre del periodo para elecciones de Congreso. La inscripción para Presidencia sigue abierta hasta finales de marzo, así que el proceso general de 2026 aún tiene un tramo por delante. Para el votante, la utilidad es concreta: donde el censo cambia de forma atípica, la integridad del registro se vuelve un factor que también afecta el valor del voto.