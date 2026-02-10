Petro y Colombia Humana hablan de presunta alianza entre Fiscalía y De la Espriella

El movimiento político Colombia Humana, fundado por el presidente Gustavo Petro, desató una nueva controversia institucional al denunciar públicamente una presunta alianza entre “altas esferas de la Fiscalía General de la Nación” y el abogado Abelardo de la Espriella, hoy uno de los principales aspirantes presidenciales desde la derecha. El señalamiento se originó en una “denuncia anónima” divulgada en redes sociales y fue replicado por el propio mandatario durante un consejo de ministros.

Según el trino publicado por la colectividad oficialista, la supuesta alianza tendría como objetivo el desarrollo de “falsos positivos judiciales” para encarcelar a miembros del Gobierno. En el mismo mensaje, Colombia Humana pidió una investigación formal que permita esclarecer si existe algún vínculo entre el abogado Germán Marroquín Grillo, esposo de la fiscal general Luz Adriana Camargo, y De la Espriella.

Luz Adriana Camargo fue elegida fiscal general el 12 de marzo de 2024 por la Corte Suprema de Justicia, a partir de una terna presentada por el presidente Petro, un hecho que ahora añade complejidad al debate político y jurídico.

Petro replica la denuncia en consejo de ministros

Casi al cierre del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro retomó la versión difundida por su partido y expresó abiertamente su desconfianza hacia la Fiscalía. “Ahora la fiscal dicen que está aliada con el abogado de los testaferros”, afirmó el mandatario, en referencia a Abelardo de la Espriella, quien fue abogado de Alex Saab, señalado testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En su intervención, Petro aseguró sentirse acorralado por distintos poderes. “Yo no tengo casi poder. Me dan garrote del norte, del sur, de los politiqueros, de los magistrados, de la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales, dicen ahora”, señaló, vinculando el debate judicial con el escenario electoral.

Horas más tarde, el mandatario insistió en el tema y volvió a mencionar una supuesta cercanía entre la Fiscalía y abogados de testaferros, aunque aclaró que esperaba que dichas versiones no fueran ciertas.

El contexto judicial que rodea la controversia

El cruce de señalamientos se produce en un momento de alta tensión para el Gobierno, luego de que la Fiscalía anunciara la imputación de cargos a dos aliados cercanos del presidente. Al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se le imputarán delitos relacionados con presunta violación de topes de financiación de la campaña de 2022 y tráfico de influencias. En paralelo, Juliana Guerrero, asesora en Casa de Nariño, será imputada por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Este contexto ha alimentado la narrativa del Ejecutivo sobre una supuesta persecución judicial, mientras desde la oposición se insiste en la independencia de los organismos de control.

La respuesta de Abelardo de la Espriella

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella negó de manera categórica cualquier relación con la fiscal Luz Adriana Camargo o con su esposo, Germán Marroquín Grillo. Aseguró que no conoce a Marroquín ni ha tenido contacto alguno con la fiscal general.

“No sé quién es Germán Marroquín Grillo, no lo conozco. Si me lo encuentro en la calle, no sé quién es”, afirmó. De la Espriella calificó los señalamientos como un ataque directo a su aspiración presidencial. “Ya no encuentran qué inventar; el miedo a la derrota los tiene desesperados”, sostuvo.

Mientras tanto, la controversia sigue escalando en el debate público, en medio de un ambiente político cada vez más polarizado y con las elecciones presidenciales en el horizonte.