Inicio
Radar K

Quién es Toñita, la mujer que le dio el shot a Bad Bunny en el Super Bowl

Mar, 10/02/2026 - 11:36
Se llama María Antonia Cay Rodríguez, es puertorriqueña y hoy, a sus 85 años, sigue siendo una figura viva y respetada dentro de la comunidad boricua en Brooklyn.
María Antonia Cay Rodríguez.
Créditos:
Kienyke.com

No fue una escena improvisada ni una aparición decorativa dentro del show. La mujer que le sirve un shot a Bad Bunny en pleno escenario del Super Bowl tiene nombre, historia y peso propio en la cultura latina de Nueva York.

Se llama María Antonia Cay Rodríguez, conocida por todos como Toñita. Es puertorriqueña, nacida en Juncos, y hoy, a sus 85 años, sigue siendo una figura viva y respetada dentro de la comunidad boricua en Brooklyn.

Desde hace más de cinco décadas es la dueña del Caribbean Social Club, un pequeño bar en Williamsburg que con el tiempo se convirtió en un punto de encuentro para la diáspora puertorriqueña y caribeña. No es un bar de moda ni un sitio pensado para turistas. Es un lugar de barrio, de historias compartidas, de memoria y de resistencia cultural en una ciudad que ha ido cambiando y desplazando a quienes la construyeron.

Durante años, el Caribbean Social Club fue refugio para migrantes, trabajadores y vecinos que encontraban allí comida, música, conversación y pertenencia. Toñita no levantó una marca ni buscó reconocimiento. Sostuvo un espacio. Y en esa constancia se volvió una referencia para varias generaciones de puertorriqueños que hicieron su vida lejos de la isla.

Bad Bunny no la eligió al azar. En sus canciones ha citado ese universo latino neoyorquino que existe lejos del espectáculo y del glamour. Llevar a Toñita al escenario del Super Bowl no fue un gesto folclórico ni una anécdota simpática, sino el reconocimiento a una historia real, concreta y profundamente cultural.

El momento fue sencillo. Un shot servido con naturalidad, como se ha servido allí durante décadas. Detrás de ese gesto hay migración, trabajo y vida cotidiana. No fue una escena actuada. Fue la presencia de una historia que sigue viva, incluso en el escenario más visto de Estados Unidos.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Bad Bunny
Super Bowl
Coyuntura internacional
Noticias Colombia
Radar K – KienyKe.com. Contenido protegido por derechos de autor. Prohibida su reproducción, adaptación o distribución sin autorización expresa.
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Petro alertó que reconstrucción del país tras lluvias costará una decena de billones
Inundaciones en Córdoba.
Petro señaló que el Gobierno mantiene "un flujo continuo de alimentación para las zonas afectadas".
Radar K
Quién es Toñita, la mujer que le dio el shot a Bad Bunny en el Super Bowl
María Antonia Cay Rodríguez.
Se llama María Antonia Cay Rodríguez, es puertorriqueña y hoy, a sus 85 años, sigue siendo una figura viva y respetada dentro de la comunidad boricua en Brooklyn.
Mundo
Juan Pablo Guanipa salió de prisión y quedó bajo casa por cárcel
Dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa.
Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora María Corina Machado, fue excarcelado tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.
Colombia
ELN acusó al presidente Petro de ceder ante EE.UU. tras ofensiva en Catatumbo
Presidente Gustavo Petro.
El presidente colombiano propuso que los ejércitos de Colombia y Venezuela enfrenten conjuntamente a los narcotraficantes que operan en la frontera.