Petro alertó que reconstrucción del país tras lluvias costará una decena de billones

El presidente Gustavo Petro advirtió que la reconstrucción de las zonas afectadas por las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos en el Caribe colombiano implicará inversiones de gran magnitud en los próximos meses. Según el mandatario, los costos para atender la emergencia y recuperar el territorio ascenderían a “una decena de billones de pesos”.

“La reconstrucción del tejido social y el territorio implicará (…) una decena de billones, en los próximos meses”, afirmó Petro a través de su cuenta en la red social X, en medio del consejo de ministros que lidera este martes en Montería, capital del departamento de Córdoba, una de las regiones más golpeadas por la temporada invernal.

Las lluvias han provocado el desbordamiento de ríos como el Sinú y el San Jorge, dejando al menos 14 personas muertas y decenas de miles de familias damnificadas. La emergencia ha afectado de manera especial a comunidades rurales y urbanas del Caribe, así como al Urabá chocoano, donde se reportan daños en viviendas, vías y tierras productivas.

Lea aquí: Juan Acevedo renunció como presidente encargado de Urrá por crisis en Córdoba

Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno mantiene “un flujo continuo de alimentación para las zonas afectadas”, mientras se refuerzan las acciones de atención humanitaria. No obstante, advirtió que la situación podría agravarse debido a la llegada de un nuevo frente frío, lo que aumentaría el riesgo de nuevas inundaciones en los próximos días.

Petro indicó que uno de los ejes centrales de la respuesta estatal será la reubicación de personas que habitan en zonas de alto riesgo, tanto en áreas rurales como urbanas. “La reubicación es fundamental si queremos evitar que estas tragedias se repitan año tras año”, señaló, al tiempo que insistió en la necesidad de reordenar el territorio con criterios de seguridad y sostenibilidad.

El mandatario también lanzó una advertencia política en medio de la emergencia. Señaló que uno de los mayores riesgos en la gestión de los recursos es que estos “no se desvíen a elecciones”, en referencia a denuncias previas sobre presuntas irregularidades en el manejo de ayudas humanitarias. En un consejo de ministros televisado el lunes, Petro acusó a algunos políticos locales de utilizar la emergencia para hacer campaña.

Le puede interesar: Córdoba supera 70 toneladas de ayuda humanitaria tras inundaciones: UNGRD

En ese sentido, explicó que el Gobierno trasladará recursos del presupuesto actual y hará uso de la ley de gestión del riesgo para acelerar las obras necesarias. La reconstrucción de viviendas, puentes, vías terciarias y tierras productivas será de “una magnitud enorme”, afirmó.

En el frente sanitario, el Ministerio de Salud desplegó equipos médicos en coordinación con las secretarías locales para prevenir brotes epidémicos y atender enfermedades asociadas a las inundaciones, como infecciones gastrointestinales y afecciones dermatológicas.

La emergencia se ha visto agravada por lluvias inusuales para esta época del año y por el rebose de embalses, lo que ha generado impactos significativos en 24 de los 30 municipios de Córdoba. Según el presidente, aún no es posible delimitar una zona oficial de desastre, debido a que se prevén precipitaciones constantes y de alto caudal durante la próxima semana.

Entre tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que envió 10 toneladas de ayuda humanitaria a Montería con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, calificó la situación como una emergencia “sin precedentes” en el departamento.