El departamento de Córdoba ya cuenta con más de 70 toneladas de asistencia humanitaria enviadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como parte de la respuesta para atender a las comunidades afectadas por la emergencia. Desde Bogotá llegaron a Montería ocho vehículos cargados con colchonetas y kits básicos, lo que permitió iniciar de inmediato la atención en territorio.

La carga disponible en la capital del departamento incluye 2.161 colchonetas y 1.300 kits con alimentos, elementos de aseo, cocina, hamacas y sábanas, destinados a mejorar las condiciones de las familias evacuadas y de los alojamientos temporales habilitados. De este total, 500 colchonetas ya fueron despachadas para atender las necesidades más urgentes en albergues de Montería.

Le puede interesar: Inundaciones en Córdoba dejan más de 120 mil damnificados y 24 municipios afectados.

Atención inmediata y despliegue logístico en municipios

La respuesta también se extendió a otros municipios afectados. En Canalete se recibió un camión con 800 kits de asistencia, mientras que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres continúa enviando nuevos tractocamiones desde Bogotá para reforzar la atención.

En las próximas horas se espera completar un total de 223 toneladas de ayuda humanitaria, como parte del despliegue permanente coordinado por la UNGRD. La distribución se realizará en articulación con el Puesto de Mando Unificado departamental y las autoridades locales, con el objetivo de garantizar entregas organizadas y focalizadas según las necesidades de cada territorio.

Le puede interesar: Gobierno alista nuevo decreto de emergencia por inundaciones.

Llegan voluntarios para fortalecer la atención a las comunidades

Además del apoyo logístico, al departamento llegaron 64 voluntarios provenientes de Bogotá para reforzar las labores de asistencia y acompañamiento a las comunidades afectadas. El grupo está conformado por 44 integrantes de la Defensa Civil Colombiana y 20 del Cuerpo de Bomberos, quienes participan en tareas de atención humanitaria, apoyo en albergues y acompañamiento a las familias.

Con estas acciones, asegura la entidad, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo avanza en la atención integral de la emergencia en Córdoba, priorizando la asistencia inmediata a las personas afectadas y la mejora de las condiciones en los espacios de refugio temporal.