La Aeronáutica Civil confirmó un accidente aéreo ocurrido en cercanías del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, que no dejó personas lesionadas. El hecho se registró en la mañana de este lunes, cuando una aeronave que cubría la ruta Popayán–Cali sufrió un accidente minutos antes de completar su aterrizaje.

De acuerdo con el informe oficial, el accidente involucró a una aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, afiliada a la empresa SOLAIR S.A.S. El suceso ocurrió aproximadamente cinco minutos antes de que el avión alcanzara el umbral de la pista del aeropuerto caleño, a una distancia estimada de ocho kilómetros del terminal aéreo.

Las autoridades aeronáuticas detallaron que a bordo de la aeronave viajaban cuatro personas: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH). Tras la evaluación inicial de la situación, se confirmó que todos los ocupantes resultaron ilesos y que, al momento del accidente, no se transportaba ningún paciente.

La Aeronáutica Civil precisó que el incidente se presentó a las 9:51 de la mañana, momento en el cual se activaron de inmediato los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones. Entre las acciones implementadas estuvo la movilización de los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), así como unidades del Cuerpo de Bomberos del área, que se desplazaron hasta el lugar con el fin de brindar apoyo y asegurar la zona.

“Personal de la Dirección Técnica de Investigaciones de la Aeronáutica Civil se encuentra en desplazamiento hacia el sitio del suceso para adelantar las labores de verificación e investigación, conforme a los protocolos establecidos, con el objetivo de determinar las causas del accidente”, informó la entidad a través de un comunicado.

Las autoridades indicaron que, por ahora, no se han establecido las causas del incidente y que será la investigación técnica la encargada de esclarecer las circunstancias que llevaron al accidente. Asimismo, señalaron que este proceso incluirá la revisión de la aeronave, las condiciones de vuelo y otros factores relevantes.

Finalmente, la Aeronáutica Civil reiteró que continuará informando sobre los avances de la investigación y destacó la rápida respuesta de los organismos de emergencia, que permitió atender la situación de manera oportuna y sin consecuencias graves para los ocupantes de la aeronave.