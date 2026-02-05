Gobernador de Córdoba regaló una moto al motociclista que rescató

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, cumplió el compromiso que hizo en medio de una emergencia por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el departamento. El mandatario le entregó una moto nueva a Jesús, el motociclista cuya vida fue salvada durante un dramático rescate que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

El encuentro entre el gobernador, el rescatado y su familia se convirtió en un momento de agradecimiento y reflexión, en el que ambos coincidieron en que la vida siempre debe estar por encima de lo material.

El hecho ocurrió cuando Jesús se desplazaba en motocicleta hacia el municipio de Montelíbano y quedó atrapado en una fuerte corriente de agua. En ese momento, el gobernador Zuleta realizaba un recorrido de inspección por las zonas afectadas y, al escuchar los gritos de auxilio, se acercó junto a su equipo de trabajo para iniciar el rescate.

Las imágenes muestran cómo los funcionarios descendieron de sus vehículos y lograron sacar al motociclista del punto crítico. Durante la maniobra, el gobernador le gritó una frase que luego se convertiría en compromiso público: “¡Suelta la moto que yo te doy una!”.