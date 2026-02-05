Gobernador de Córdoba regaló una moto al motociclista que rescató

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, cumplió el compromiso que hizo en medio de una emergencia por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el departamento. El mandatario le entregó una moto nueva a Jesús, el motociclista cuya vida fue salvada durante un dramático rescate que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.
El encuentro entre el gobernador, el rescatado y su familia se convirtió en un momento de agradecimiento y reflexión, en el que ambos coincidieron en que la vida siempre debe estar por encima de lo material.
El hecho ocurrió cuando Jesús se desplazaba en motocicleta hacia el municipio de Montelíbano y quedó atrapado en una fuerte corriente de agua. En ese momento, el gobernador Zuleta realizaba un recorrido de inspección por las zonas afectadas y, al escuchar los gritos de auxilio, se acercó junto a su equipo de trabajo para iniciar el rescate.
Las imágenes muestran cómo los funcionarios descendieron de sus vehículos y lograron sacar al motociclista del punto crítico. Durante la maniobra, el gobernador le gritó una frase que luego se convertiría en compromiso público: “¡Suelta la moto que yo te doy una!”.
“La vida vale más que lo material”
Días después, un nuevo video confirmó que el gobernador sí cumplió su palabra. Zuleta entregó a Jesús una moto marca Boxer, la cual el propio beneficiario había elegido previamente en un concesionario del departamento.
“Lo prometido es deuda. La vida es más importante que lo material. Si hay vida, salud y ganas, se sale adelante”, expresó el mandatario durante el encuentro, que fue ampliamente respaldado por ciudadanos en redes sociales.
El rescate se dio en medio de una crítica situación invernal en Córdoba. Según la Oficina de Gestión del Riesgo, 22 de los 30 municipios presentan afectaciones por inundaciones, entre ellos Montería, Montelíbano, Lorica, Tierralta, Cereté y San Pelayo.
Más de 15.000 familias están damnificadas y cerca de 80.000 estudiantes permanecen sin clases debido a daños en la infraestructura educativa y riesgos en las vías. La situación más grave se registró en la vía entre Los Córdobas y Montería, donde la caída de un árbol sobre un vehículo causó la muerte de una persona.